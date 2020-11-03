Erhun Şahali: "İflas yaşayan Gazimağusa Belediyesi çareyi yine borçlanmada arıyor"

Gazimağusa Belediye Meclis Üyesi Erhun Şahali, Gazimağusa Belediyesi’nin iflas ettiğine işaret ederek, belediyenin çareyi borçlanmada aradığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı Borçlanma Komitesi'ni ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili birimlerini ivedi olarak göreve çağıran Erhun Şahali, “Mağusa'mızın Lefkoşa'nın 2012-2013'lerde düştüğü duruma düşmemesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Şahali’nin paylaşımı şöyle:

"ALARM ZİLLERİ ÇOKTAN ÇALDI, ÇARE YİNE BORÇLANMADA ARANIYOR"

"Alarm zilleri çoktandır çalan ve adı konmamış bir iflası yaşayan Gazimağusa Belediyesi çareyi yine borçlanmada arıyor. Her türlü uyarı, katkı ve yapıcı önerilerimize rağmen gelir-gider dengesini bir türlü kuramayan, maaş ödemelerinin tamamlanması ay ortasını bulan, bir yıldan fazla bir süredir çalışanların ek mesailerini ödemeyen, denizden su arıtma tesisi ve kanalizasyon arıtma tesisine 20 milyon Türk Lirası'nı aşan borcu bulunan, Salamis Yolu gibi pek çok projesi yarım kalan ve tüm bu olumsuzluklara rağmen partizanca yandaş istihdamlarına devam eden belediye yönetimi yine kendi yapay gündemiyle bugüne bir meclis toplantısı çağrısı yapmıştır.

Bundan yaklaşık bir yıl önce banka borçlarının tek bir yerde toplanması ve fahiş faiz ödemekten belediyenin kurtarılması amacıyla biz CTP Grubu'nun önerisi ve girişimi sonucu yapılan düzenlemeyle kapatılan overdraft hesabının yeniden açılması isteği de gündem maddeleri arasındadır. Bunun adı borca borç eklemektir ve dibe doğru daha da gitmektir. Bu hususta İçişleri Bakanlığı Borçlanma Komitesi'ni ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili birimlerini ivedi olarak göreve çağırırız. Mali konular, sendikal talepler ve çalışma barışının yeniden tesis edilmesi amacıyla toplantı yapılması talebimizi geçen hafta belediye yönetimine iletmemize rağmen önümüze gelen toplantı gündemi aşağıda görüldüğü gibidir. Mızrak artık çuvala sığmaz haldedir ve güneş balçıkla sıvanmamaktadır.

Bu umursuz ve sorumsuz tavır karşısında sesimizi elbette yükselteceğiz ve muhalefet görevimizi sorumlulukla yerine getireceğiz. Mağusa'mızın Lefkoşa'nın 2012-2013'lerde düştüğü duruma düşmemesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."