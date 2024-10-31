Erhürma'dan Tatar'a... " Demokraside hesap sandıkta verilir "

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ersin Tatar’ın geçtiğimiz hafta kendisine yönelik yaptığı “Herkes hareketlerine ve söylemlerine dikkat edecek. Bunun hesabını verirler” tehditlerine yanıt vererek “Demokraside hesap sandıkta verilir” ifadelerini kullandı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Postası Web TV'de Gökhan Altıner'in sorularını yanıtladı.

“En doğru çözüm erken seçimdir”

Meclis Başkanlığı seçim sürecine dair yaşanan hukuki tartışmalara ve sürecin meclis itibarı üzerindeki etkilerine dikkat çeken Erhürman, sürecin yeniden seçimle tamamlanması gerektiğinin altını çizdi. Erhürman, hükümet kanadının Ziya Öztürkler'in meclis başkanı seçildiğini iddia etmesine tepki gösterdi. Seçim sürecinde, meclisteki üç hukukçunun oy pusulalarına ilişkin geçersizlik kararı verdiğini ancak bu görüşlerin resmi gazetede yayımlanmasına rağmen göz ardı edilerek Öztürkler’in devir teslimi gerçekleştirdiğini belirtti. Hukuki sürecin doğru yürütülmediğini vurgulayan Erhürman, “CTP’nin duruşu nettir, hukuk çiğnenerek bir kişinin meclis başkanı olması kabul edilemez” dedi. Erhürman ayrıca, meclis başkanlığı seçimlerinde gizli oy ilkesinin ihlal edildiğini belirtti ve bu durumun demokratik değerlerle örtüşmediğini ifade etti. Hükümetin hukuki çelişkilerini eleştiren Erhürman, “Meclis'teki üç hukukçunun görüşü üç oy pusulasının geçersiz olduğudur. Gizli oy, açık sayım ilkesi demokrasinin olmazsa olmazıdır” diyerek sürecin meşruiyetine gölge düştüğünü vurguladı. Erken seçimin en doğru çözüm olduğunu ifade eden Erhürman, Türkiye ile de doğru zeminde ilişkiler kurulması gerektiğine değindi.

“Sayın Tatar karşıma gelsin, anlatsın”

Tufan Erhürman, “Bu zihniyetten demokratik bir sonuç çıkmaz” diyerek erken seçimin şart olduğunu yineledi. Hükümetin meclis başkanlığı seçiminde hukuka aykırı adımlar attığını belirterek sürece dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hükümetin yasal süreçleri göz ardı ettiğini dile getiren Erhürman, “Üç hukukçunun da aynı yönde, oy pusulalarının geçersiz olduğuna dair görüş bildirmesine rağmen, Ziya Öztürkler devir teslim yaptı. Meclisin saygınlığına zarar veren bir durum var ve bu seçim tamamlanmalıdır” dedi. Erhürman, gizli oy ve açık sayım ilkesinin demokrasinin temel taşlarından olduğunu, buna rağmen hükümetin bu ilkeleri çiğnediğini ifade etti: “Gizli oyda, insanların oyunu kimin kullandığını bilmemesi esastır. Bu oy pusulalarının geçersiz olduğunu gösterir. Ülkeyi yönettiğini iddia edenler, kendi kendilerini dahi yönetemiyorlar.” Türkiye ile ilişkilerde doğru zeminde hareket edilmesi gerektiğini de vurgulayan Erhürman, hükümetin kendisine göre hukuku eğip bükmeye çalıştığını söyledi ve “Erken seçim herkese iyi gelecek, çünkü bu zihniyetten bir sonuç çıkmaz” diyerek eleştirilerini sürdürdü. Tufan Erhürman, Ersin Tatar’ın geçtiğimiz hafta kendisine yönelik yaptığı “Herkes hareketlerine ve söylemlerine dikkat edecek. Bunun hesabını verirler” tehditlerine de yanıt verdi: “Nerede istersen hazırım, gel karşıma ve anlat. Demokraside hesap sandıkta verilir.”