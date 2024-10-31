  • BIST 8959.12
  • Altın 3072.831
  • Dolar 34.2778
  • Euro 37.22
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKABM: İsrail, Lübnan’daki barış gücünün gözlem kulesini yıktı

Erhürma'dan Tatar'a... " Demokraside hesap sandıkta verilir "

» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ersin Tatar’ın geçtiğimiz hafta kendisine yönelik yaptığı “Herkes hareketlerine ve söylemlerine dikkat edecek. Bunun hesabını verirler” tehditlerine yanıt verdi.
Erhürma'dan Tatar'a... " Demokraside hesap sandıkta verilir "

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ersin Tatar’ın geçtiğimiz hafta kendisine yönelik yaptığı “Herkes hareketlerine ve söylemlerine dikkat edecek. Bunun hesabını verirler” tehditlerine yanıt vererek “Demokraside hesap sandıkta verilir” ifadelerini kullandı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Postası Web TV'de Gökhan Altıner'in sorularını yanıtladı.

 

“En doğru çözüm erken seçimdir”

Meclis Başkanlığı seçim sürecine dair yaşanan hukuki tartışmalara ve sürecin meclis itibarı üzerindeki etkilerine dikkat çeken Erhürman, sürecin yeniden seçimle tamamlanması gerektiğinin altını çizdi.  Erhürman, hükümet kanadının Ziya Öztürkler'in meclis başkanı seçildiğini iddia etmesine tepki gösterdi. Seçim sürecinde, meclisteki üç hukukçunun oy pusulalarına ilişkin geçersizlik kararı verdiğini ancak bu görüşlerin resmi gazetede yayımlanmasına rağmen göz ardı edilerek Öztürkler’in devir teslimi gerçekleştirdiğini belirtti. Hukuki sürecin doğru yürütülmediğini vurgulayan Erhürman, “CTP’nin duruşu nettir, hukuk çiğnenerek bir kişinin meclis başkanı olması kabul edilemez” dedi. Erhürman ayrıca, meclis başkanlığı seçimlerinde gizli oy ilkesinin ihlal edildiğini belirtti ve bu durumun demokratik değerlerle örtüşmediğini ifade etti. Hükümetin hukuki çelişkilerini eleştiren Erhürman, “Meclis'teki üç hukukçunun görüşü üç oy pusulasının geçersiz olduğudur. Gizli oy, açık sayım ilkesi demokrasinin olmazsa olmazıdır” diyerek sürecin meşruiyetine gölge düştüğünü vurguladı. Erken seçimin en doğru çözüm olduğunu ifade eden Erhürman, Türkiye ile de doğru zeminde ilişkiler kurulması gerektiğine değindi.

 

“Sayın Tatar karşıma gelsin, anlatsın”

Tufan Erhürman, “Bu zihniyetten demokratik bir sonuç çıkmaz” diyerek erken seçimin şart olduğunu yineledi. Hükümetin meclis başkanlığı seçiminde hukuka aykırı adımlar attığını belirterek sürece dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hükümetin yasal süreçleri göz ardı ettiğini dile getiren Erhürman, “Üç hukukçunun da aynı yönde, oy pusulalarının geçersiz olduğuna dair görüş bildirmesine rağmen, Ziya Öztürkler devir teslim yaptı. Meclisin saygınlığına zarar veren bir durum var ve bu seçim tamamlanmalıdır” dedi. Erhürman, gizli oy ve açık sayım ilkesinin demokrasinin temel taşlarından olduğunu, buna rağmen hükümetin bu ilkeleri çiğnediğini ifade etti: “Gizli oyda, insanların oyunu kimin kullandığını bilmemesi esastır. Bu oy pusulalarının geçersiz olduğunu gösterir. Ülkeyi yönettiğini iddia edenler, kendi kendilerini dahi yönetemiyorlar.” Türkiye ile ilişkilerde doğru zeminde hareket edilmesi gerektiğini de vurgulayan Erhürman, hükümetin kendisine göre hukuku eğip bükmeye çalıştığını söyledi ve “Erken seçim herkese iyi gelecek, çünkü bu zihniyetten bir sonuç çıkmaz” diyerek eleştirilerini sürdürdü. Tufan Erhürman, Ersin Tatar’ın geçtiğimiz hafta kendisine yönelik yaptığı “Herkes hareketlerine ve söylemlerine dikkat edecek. Bunun hesabını verirler” tehditlerine de yanıt verdi: “Nerede istersen hazırım, gel karşıma ve anlat. Demokraside hesap sandıkta verilir.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mustafa Naimoğulları: Sorunlara çözüm yok, gerekirse eylemlere başlayacağız30 Ekim 2024 Çarşamba 19:05
  • CTP ile Bağımsızlık Yolu heyetleri bir araya geldi30 Ekim 2024 Çarşamba 17:18
  • Elektrik kesintisi!30 Ekim 2024 Çarşamba 16:56
  • Denktaş’tan toplumsal mutabakat çağrısı: Geleceğe böyle dağınık halde yürüyemeyiz30 Ekim 2024 Çarşamba 15:26
  • Günün güzel haberi... Bebeklerden iyi haberler var...30 Ekim 2024 Çarşamba 15:07
  • Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), 35 yaşında…30 Ekim 2024 Çarşamba 14:50
  • Bir Bebeğin Ölümü Tepkileri Büyüttü: CTP Kadın Örgütü'nden Hükümete Sert Eleştiriler30 Ekim 2024 Çarşamba 13:11
  • Altın pasaportlarla ilgili inceleme30 Ekim 2024 Çarşamba 12:44
  • İşir ile Bah’ın ölüm sebepleri belirlendi30 Ekim 2024 Çarşamba 12:42
  • Hristodulidis Biden’le görüşecek olmasını “Kıbrıs’ın uluslararası konumu güçleniyor” diye değerlendirdi30 Ekim 2024 Çarşamba 12:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti