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Erhürman: 1 Temmuz'da karantinasız dışa açılma kararını da geri alacaksınız...

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Erhürman: 1 Temmuz'da karantinasız dışa açılma kararını da geri alacaksınız...
Erhürman: 1 Temmuz'da karantinasız dışa açılma kararını da geri alacaksınız...

İşte açıklama;

İnsanlarımız 1 Temmuz'da karantinasız dışa açılma konusunda endişeli. Bu endişenin sebebi belli: Yapılması gereken hazırlıklar bin türlü uyarıya karşın yapılmadı ve özellikle son dönemde yaşanan gelişmeler hükumetin "yeni normal"i bilimsel temellerde yönetebileceğine ilişkin güveni sıfırladı.

Bugün görüyoruz ki bazı bakanlar da endişeli olduklarını açıklıyorlar. Herhangi bir bilim kurulunun bize açıklama yapmasına ilişkin beklentimiz de kalmadı. Bu şartlarda nasıl beklersiniz insanlarımızın endişe duymamasını? Yapabileceğiniz ve yarattığınız bu şartlarda yapmanız gereken tek şey kaldı: 1 Temmuz'da karantinasız dışa açılma kararını da geri alacaksınız...

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