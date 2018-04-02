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Erhürman: “112 kişinin işe devam formülü bulunsa bile kaynak yok”

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Erhürman: “112 kişinin işe devam formülü bulunsa bile kaynak yok”
Erhürman: “112 kişinin işe devam formülü bulunsa bile kaynak yok”

Başbakan Tufan Erhürman, mali krizdeki Yenierenköy Belediyesi’nde bundan sonra ne yapılacağıyla ilgili Bakanlar Kurulu’nda karar verdiklerini, alınan kararın sendikayla da görüşüldüğünü ve sendikanın değerlendirme için Cumaya kadar süre istediğini söyledi. Erhürman, belediye çalışanlarına bugün 3 aylık maaş ödemesi yapılacağını da açıkladı.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 10.30 toplandı. 


Toplantıda ilk konuşmayı yapan UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, gündemlerinde Erenköy Belediyesi’ndeki sorunların bulunduğunu söyledi ve Başbakan Tufan Erhürman’dan bu konuda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi istedi.
Erenköy Belediyesinde çalışan işçilerin durdurulacağı söylemine dikkat çeken Çavuşoğlu, daha sonra yapılan açıklamada bir düzeltme yapıldığını anımsattı ve kendilerinin de hükümete destek olmak istediklerini kaydetti.
Hükümetle ancak çalışanların haklarının korunmaması halinde karşı karşıya olacaklarını dile getiren Çavuşoğlu, Erenköy Belediyesi’nde yapılacak düzenlemelere destek olacaklarını belirtti.
Çavuşoğlu, çalışanların haklarının korunmaması ve işten atılmaları durumunda hükümetle karşı karşıya geleceklerini ifade ederek, “Bunun haricinde Erenköy Belediyesi için çalışmalara destek olacağız” ifadelerini kullandı.



SENDİKAYA CUMAYA KADAR SÜRE TANINDI
Başbakan Erhürman, hükümetten 4 temsilcinin yer aldığı bir toplantı yapıldığını ve sendikanın değerlendirme için süre istemesinin üzerine bu hafta cumaya kadar süre tanındığını ifade ederek şu anda sendikanın üreteceği formülün beklendiğini kaydetti.
2006’dan 2016 yılına kadar belediyede çalışan inanların Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı primlerinin yatırılmadığını dile getiren Erhürman, bu yatırımların yapılmasının çalışanların hakkı olduğunu vurguladı.
İşten ayrılacak personelin de kıdem tazminatı almasının gerektiğini ve bunun da hak olduğunu kaydeden Erhürman, belli statüdeki işçilerin de ihbar tazminatı alma hakkı bulunduğunu belirtti.
Bugünkü sistemde Maliye’nin tüm haklarını verecek durumda olmadığını da dile getiren Erhürman, diğer bazı belediyelerin de birçok sıkıntıları bulunduğunu ve şişmiş personel sayılarıyla aynı sıkıntıya düştüklerini anlattı.
Hukuken ve mali disiplin açısından bazı sıkıntıların aşılamayacağına da dikkat çeken Erhürman, anayasa değişikliklerinin geçmemesinden dolayı sorunun çözümünün sıkıntıya girdiğini belirtti.


“112 KİŞİNİN İŞE DEVAM FORMÜLÜ BULUNSA BİLE KAYNAK YOK”
Yenierenköy Belediyesi’nde mucizevi bir şekilde 112 kişinin işe devam etmesi formülünün bulunması halinde bile sürdürülebilecek bir kaynağın olmadığını söyleyen Başbakan Erhürman, artık bu gerçeğin herkes tarafından bilindiğini ve gerekenin de bu hükümet tarafından yapılacağını kaydetti. 
KTHY ve ETİ çalışanlarının durumuyla ilgili sorunların belediyelerde yaşanan sorunlarla aynı olmadığına dikkat çeken Erhürman, belediyelerin tamamen idari ve mali açıdan özerk bir yapıya sahip olduğunu belirtti.
Erhürman, milletvekillerinin sorularına karşılık, belediyelerin birleştirilmemesi için yapılan hazırlıklar ve yasa tasarısıyla ilgili de bilgi verdi.
Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra gündemdeki Sayıştay Komitesi’nin, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından Bumerang Travel Club Ltd.’e yani Cratos Premium Hotel’e elektrik enerjisi tüketimleri üzerinden teşvik indirimi uygulaması sürecine ilişkin Sayıştay Denetim Raporu’na ilişkin raporun görüşülmesine geçildi.
Komitenin raporunu UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu okudu.
 

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