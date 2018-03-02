Erhürman: 2017 nüfus projeksiyonu rakamlarına göre nüfus 351.965

Devlet Planmala Örgütü’nün 2017 nüfus projeksiyonu rakamlarına göre nüfusun 351.965 olduğunu belirten Başbakan, “Ama bu beni tatmin etmedi.
Nüfus sayımı 2 Aralık 2018 pazar günü en uygun tarih olarak görülüyor.
Bu bakanlar kuruluna getirilecek”dedi.
Devlet Planmala Örgütü’nün 2017 nüfus projeksiyonu rakamlarına göre nüfusun 351.965 olduğunu belirten Başbakan, “Ama bu beni tatmin etmedi.
Nüfus sayımı 2 Aralık 2018 pazar günü en uygun tarih olarak görülüyor.
Bu bakanlar kuruluna getirilecek”dedi.
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