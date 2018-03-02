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Erhürman: 2017 nüfus projeksiyonu rakamlarına göre nüfus 351.965

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Erhürman: 2017 nüfus projeksiyonu rakamlarına göre nüfus 351.965
Erhürman: 2017 nüfus projeksiyonu rakamlarına göre nüfus 351.965

Devlet Planmala Örgütü’nün 2017 nüfus projeksiyonu rakamlarına göre nüfusun 351.965 olduğunu belirten Başbakan, “Ama bu beni tatmin etmedi.

Nüfus sayımı 2 Aralık 2018 pazar günü en uygun tarih olarak görülüyor.

Bu bakanlar kuruluna getirilecek”dedi.

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