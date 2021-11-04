Erhürman: 3-4 yıl içerisinde tam gün eğitime geçeceğiz!

Ana muhalefet CTP Lideri Erhürman: 3-4 yıl içerisinde kamu okullarında tam gün eğitime geçeceğiz dedi.

CTP Lideri Tufan Erhürman CTP iktidarında 3-4 yıl içerisinde tam gün eğitime geçireceğiz.

Erhürman bunu yapabilmek için yeni öğretmenler istihdam edilecek. Tüm çocuklar arasında fırsat eşitliği yaratılacak.

CTP iktidar olacak. Biz seçimde ne yapmak için iktidar olacağımızı konuşacağız.

Erhürman açıklamları Çiğdem Aydın'ın programında yaptı.