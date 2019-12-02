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Erhürman 3 ayaklı yol haritasını anlattı

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Girne İlçesi’nin düzenlediği köy gezisine katılarak sırasıyla Geçitköy, Karşıyaka ve Lapta’da bölge halkıyla buluştu, CTP Alsancak Ocak Örgütü binası açılışına katılarak partinin üç ayaklı yol haritasını paylaştı.
Erhürman 3 ayaklı yol haritasını anlattı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, geçtiğimiz gün Girne İlçesi’nin düzenlediği köy gezisine katılarak sırasıyla Geçitköy, Karşıyaka ve Lapta’da bölge halkıyla buluştu, CTP Alsancak Ocak Örgütü binası açılışına katılarak partinin üç ayaklı yol haritasını paylaştı.

Belirledikleri vizyonun sadece CTP’nin olmadığını, tüm Kıbrıs Türk halkını kapsayan bir vizyon olduğunu dile getiren Erhürman, kapsamlı bir çözüme ulaşmak için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Çözümsüzlükten kaynaklanan öngörüsüzlüğün kendilerine zaman kaybettirdiğinin altını çizen Erhürman, Berlin’de gerçekleştirilen üçlü zirvenin öncesinde bazı kesimlerin görüşmelerden bir sonuç elde edilemeyeceğini iddia ettiğini ancak kendilerinin her türlü diyaloğun önemli olduğunu ve yapabildikleri tüm katkıyı yapacaklarını söylediklerini hatırlattı. Erhürman, Berlin’deki zirveden önce birçok büyükelçiyle görüştüklerini, AKEL ve DİSİ ile bir araya geldiklerini ve son olarak da BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’a BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e iletilmek üzere mektup verdiklerini belirtti.

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