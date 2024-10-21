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Erhürman, “3 milletvekili neden çift mühür vurmayı tercih etti?”

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Meclis Başkanlığı seçiminde UBP adayı Ziya Öztürkler’e verilen 26 oydan 3’ünün hatalı mühürle geçersiz kılınması, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman tarafından gündeme taşındı
Erhürman, “3 milletvekili neden çift mühür vurmayı tercih etti?”

Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Hukuku bir yana bırakalım, siyasete bakalım” ifadelerine dikkat çekti.

Erhürman, “3 milletvekili neden çift mühür vurmayı tercih etti?” diyerek bu durumun temel bir soru olduğunu vurguladı. Anayasa'nın 1. maddesindeki "demokrasi" ilkesine, gizli oy açık sayım ilkesine ve irade özgürlüğüne atıfta bulunan Erhürman, seçim sürecindeki bu hatanın dikkate alınması gerektiğini belirtti.

“29 milletvekilinin desteğine sahip olduğunu iddia eden hükümetin, 3 milletvekili 15. turda 'ret' dedi. 3 milletvekili neden çift mühür vurdular?” diyen Erhürman, oy verme işlemini öğrenmeleri için 15 tur boyunca zamanlarının olduğunu ifade etti. “Herkesin yanıtını bildiği soru bu: Neden?” diyerek, hukuk perspektifinden değil siyaset perspektifinden bu durumun tartışılması gerektiğini belirtti.

Bu açıklamalar, seçim süreçleri ve siyasi etik hakkında yeniden bir tartışma başlattı. CTP’nin lideri, konunun yalnızca hukuksal boyutuyla değil, siyasi boyutuyla da ele alınması gerektiğini vurguladı.

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