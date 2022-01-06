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Erhürman: 3 yıl içerisinde kademeli olarak tam gün eğitim sistemine geçilecek

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP iktidarında hazırlayacakları “Yeniden Yapılanma Planı”yla birlikte 3 yıl içerisinde kademeli olarak tam gün eğitim sistemine geçileceğini söyledi.
Erhürman: 3 yıl içerisinde kademeli olarak tam gün eğitim sistemine geçilecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP iktidarında hazırlayacakları “Yeniden Yapılanma Planı”yla birlikte 3 yıl içerisinde kademeli olarak tam gün eğitim sistemine geçileceğini söyledi.

Bunun yanında eğitimde fırsat eşitliğini de sağlayacaklarını vurgulayan Erhürman, pandemi sürecinde ortaya çıkan bu durumu ortadan kaldıracaklarını dile getirdi. Erhürman, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendkası’nı (KTOEÖS) ziyaret ederek CTP’nin eğitimle ilgili hedeflerini aktardı. Erhürman’a ziyaretlerinde Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ile milletvekili adayları da eşlik etti. 

“BİR GÜNDE DEĞİL, 3 YILLIK PLANLAMAYLA...”

Tam gün eğitime geçilmesi hakkında açıklamalarda bulunan CTP lideri Tufan Erhürman, bu konunun CTP’nin seçim manifestosunda da yer aldığını söyledi ve gerekli adımları atacaklarını belirtti. Tam gün eğitime bir günde geçilemeyeceğini, 3 yılda yapılacak plan ve programlarla bunun hayata geçeceğini dile getiren Erhürman, gerekli altyapı ve bütçenin bu süreç içerisinde yaratılacağını söyledi. Erhürman, bu sisteme geçildikten sonra öğleden sonraları öğrencilerin becerilerini geliştirmeleri için spor, kültür ve sanat gibi alanlarda şekillendirme yapacaklarını vurguladı.

“KİMİLERİNE GÖRE RADİKAL, BİZE GÖRE DEĞİL. MAAŞLAR EURO’YA ENDEKSLENECEK”

CTP lideri Tufan Erhürman, CTP’nin ekonomi politikalarından da bahsederken ortaya koydukları “Gelirleri Euro’ya sabitleme” görüşünün bazı kesimlere göre radikal bulunduğunu ancak, kendileri için bunun radikal olmadığını söyledi. Bu konuda ekipleriyle bir çalışma yaparak tezlerini ortaya koyduklarını açıklayan Erhürman, son 3 yılda AB ile ilişkilerin de günden güne geriye gittiğini ve bunun Kıbrıs Türk halkına olumsuz yansımaları olduğunu aktardı. Göreve geldikten sonra bu konuda da girişim yapacaklarını ve AB ile ilişkileri düzelteceklerini ifade eden Erhürman, iki toplumlu, iki kesimli ve siyasi eşitliğe dayalı federasyon zeminine de geri dönüleceğinin altını çizdi. 

ELCİL: İHTİYAÇ OLAN NOKTADA TAM GÜN EĞİTİM KONUSU DÜZENLENMELİ

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, CTP’nin bu ülkenin ilk siyasi partisi olduğunu ve sendika olarak emek ve barış mücadelesinde CTP ile birlikte yürüdüklerini hatırlattı. Bu ülkede kurulan düzenin ne kadar kırılgan olduğunun pandemi sürecinde ortaya çıktığını ifade eden Elcil, “Eğitimle ilgili birçok yasal düzenleme gereklidir. CTP’nin hükümette olduğu dönem yaptığı Öğretmenler Sınav ve Yükselmeler Tüzüğü, gelen hükümetler tarafından yarım bırakıldı. 2009’da yapılan tüzükler hala bekliyor. İhtiyaç olan noktada tam gün eğitim konusu düzenlenmelidir” dedi. 

ELMALI: EĞİTİMLE İLGİLİ YAPACAĞINIZ ÇALIŞMALARDA YANINIZDA OLACAĞIZ

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı da, CTP’nin tam gün eğitim tezine destek verdiklerini ve eğitim alanında yapılacak çalışmalarda katkı koymaya hazır olduklarını söyledi. Gerek ekonomi gerekse eğitim alanlarında eksiklerin kapatılması gerektiğini kaydeden Elmalı, “Bu açılıma destek vereceğiz. Bu bizim hep istediğimiz bir açılımdı. Açıklamalarınız sendikamız için memnuniyet vericidir” dedi.  

 
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