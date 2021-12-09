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Erhürman: “3 Yılda Kendi Yaptıklarınızın Bile Sorumluluğunu Almayacaksanız Nasıl Olacak Da Seçimde Halktan Oy İsteyeceksiniz”

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Meclis’te KIB-TEK Ve Ekonomik Kriz Konuşuluyor
Erhürman: “3 Yılda Kendi Yaptıklarınızın Bile Sorumluluğunu Almayacaksanız Nasıl Olacak Da Seçimde Halktan Oy İsteyeceksiniz”

Genel Kurulunda ilk olarak Taşınmaz Malların Tazmini Takası İadesi Değişiklik Yasa Tasarısı ele alındı.

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk tasarıya ilişkin komite raporunu okudu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın 62’nci madde tahtında yaptığı konuşma sırasında yaşanan tartışmalardan sonra oturuma 10 dakikalığına ara verildi.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ekonomi ve Enerji Bakan Sunat Atun’un dünkü açıklamalarını eleştirerek, dehşetle dinlediği Atun’un açıklamalarında son dönemdeki UBP hükümetleri döneminde Kıb-Tek’te alınan yanlış kararlara işaret etti. Erhürman, kötü yönetimin Kıb-Tek’i getirdiği durumdan bahsettiğini kaydetti.

Bakanın zam yapılmazsa Kıb-Tek’in hangi durumda olacağını anlattığını dile getiren Erhürman, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun da akaryakıt konusunda son dönemde yaşanan sıkıntılarla ilgili, “bizden önceki dönemde halledilmeliydi” diyerek kendisinden önceki UBP hükümetlerini eleştirmesine dikkat çekti.

Ülkede akaryakıt krizi olduğunda bunun tüm ülkeyi ilgilendiren bir konu olduğunu belirten Erhürman, “Siz son 3 yılda kendi yaptıklarınızın bile sorumluluğunu almayacaksanız nasıl olacak da seçimde halktan oy isteyeceksiniz?” sorusunu sordu.

Atun’un “döviz yükselse de, pandemi olsa da doğru yönetim sergilenseydi Kıb-Tek bu durumda olmayacaktı” dediğini söyleyen Erhürman, bunun kendilerinin de sürekli söylediği bir şey olduğunu ifade etti.

Kendi hükümet dönemlerinde UBP’nin CTP’yi Türkiye ile protokol imzalanması konusunda eleştirdiğini söyleyen Erhürman, 4’lü hükümet dönemi ve sonraki hükümetler döneminde aktarılan kaynağa işaret ederek, şu anda aktarılan kaynağın çok daha az olduğunu belirtti.

Erhürman, yalanlarla, manipülasyonlarla ve algı oyunlarıyla bu ülkenin yönetilemeyeceğinin ortaya çıktığını ifade etti.

“Mesele benim halkımın alım gücünün her geçen gün düşmesi meselesidir” diyen Erhürman, “Eğer iş protokollerle halledilmelidir deniyorsa, CTP milletvekilleri ‘bu protokolü imzalarken TL ciddi değer kaybına uğrarsa ne yapılacağını bu protokole yazın’ dediğinde neredeydiniz” diye sordu.

TL değer kaybettiği zaman KKTC ekonomisinin zarar göreceğinin UBP’nin hükümet olduğu dönemde hazırlanan 1993-1997 Ekonomik Kalkınma Planı’nda dahi ifade edilen bir konu olduğunu belirten Erhürman, bugün neden bu yaklaşıma uzak olunduğunu sordu, tutarlılık istedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin TL’nin değer kaybı üzerine bir politikaya geçtiğini söyleyen Erhürman, TL’nin değer kaybının KKTC ekonomisi için oldukça sorunlu olduğunu belirtti.

Kendi dönemlerinde ortaya konan çoklu tarifenin UBP hükümeti döneminde değiştirilmediğini ifade eden Erhürman, “Çünkü doğru bir adımdı” dedi.

“Sayın Arıklı ya da Sayın Taçoy, Kıb-Tek’i tek başına yönetmedi. Bu işler Bakanlar Kurulu’nda görüşülür” diyen Erhürman, sanki seçimlere partiler değil, kişiler giriyormuş gibi bir hava yaratıldığını kaydetti.

Erhürman’ın eleştirileri üzerine, Başbakan Faiz Sucuoğlu ile ülkede aşılanmanın yeteri kadar motive edilip edilmediği tartışması yaşandı. Daha sonra Bakan Atun’un açıklamalarının ne anlama geldiği hakkında milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Tufan Erhürman, memleketin getirildiği halle ilgili şu anki hükümet mensuplarının, yaşananlardan UBP hükümetlerini sorumlu tuttuğunu dile getirmesi üzerine, ülkeyi bu duruma kimin getirdiği konusunda da, milletvekilleri arasında, seslerin yükseldiği bir tartışma yaşandı.  

Tartışmanın büyümesiyle oturuma ara verildi.

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