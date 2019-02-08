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Erhürman: 4 partili koalisyon hükumeti icraatlarıyla bir bütündür!

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Başbakan Tufan Erhürman Akdoğan Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek, hükümetinçalışmaları ile ilgili bilgi verdi ve soruları yanıtladı
Erhürman: 4 partili koalisyon hükumeti icraatlarıyla bir bütündür!

Başbakan Tufan Erhürman’a, Akdoğan ziyareti sırasında Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ve bazı milletvekilleri eşlik etti.

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, Başbakan Erhürman ve beraberindekileri bölgede görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Nami de, ekonomik açıdan zor bir yılın geride bırakıldığını, 2019 yılının da kolay bir yıl olmayacağını ve el birliğiyle hareket edip doğru adımlar atmak gerektiğini vurguladı.

Başbakan Tufan Erhürman da halka hitaben yaptığı konuşmada, ekonomik kalkınmayı gerçekleştirecekleri dönemde ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını ve mevcut bütçeyle devam etmek zorunda kaldıklarını anlattı

. Erhürman, dövizin artışı, sel felaketleri gibi olumsuzluklara rağmen önemli hamleler gerçekleştirdiklerini belirtti. Ülkenin ithalatının 1 Milyar 700 milyon dolar, ihracatının ise 100 milyon dolar olduğunu vurgulayan Erhürman, bu nedenle döviz kuru kaynaklı hayat pahalılığının Türkiye’den daha yüksek çıktığını kaydetti.

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