Erhürman: “5’li görüşmenin kapısını aralayacak anahtar, Guterres’in elinde” (VİDEO)

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Berlin’de bugün gerçekleşecek üçlü görüşme öncesi, sürece ve görüşmeye ilişkin bir değerlendirmede bulundu.

Erhürman’ın değerlendirmesi, CTP’nin resmi Facebook sayfasından video şeklinde yayınlandı.

Crans Montana’dan sonra yaşanan uzun bir durgunluk döneminin ardından Berlin’de gerçekleştirilecek olan üçlü görüşmeyi baştan beri çok önemsediğimizi defalarca vurguladık. Buna verdiğimiz önem aslında Crans Montana’dan sonra iki liderin Sayın Genel Sekreter ile bir araya gelecek olmasından kaynaklanıyordu.

Çünkü Sayın Genel Sekreterin herkesin bildiği gibi Crans Montana’dan sonra çeşitli açıklamaları oldu ve bu açıklamalarında Sayın Genel Sekreter aslında metodolojiye ilişkin çok temel unsurları ortaya koydu.

Bunlardan birincisi yeni başlayacak sürecin hiçbir biçimde daha öncekilere benzememesi gerektiğiydi, ucu açık bir süreç olmaması gerektiğiydi, sonuç odaklı bir süreç olması gerektiğiydi ve en az bunlar kadar önemli belki bunlardan daha önemli olan geçmiş mutabakatların korunması suretiyle ancak bu sürecin başlayabileceğiydi. Bunları Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak biz her zaman çok önemsedik ve bu konularda Sayın Genel Sekretere desteğimiz olduğunu defalarca açıkladık.

Bunun yanında bir de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daha önceki kararlarında olduğu gibi 2019 yılında verdiği bir kararda daha siyasi eşitliğin altını çizmiş olmasının yarattığı bir önem vardı. Çünkü bu görüşmede aslında bu tartışmanın da artık geride bırakılması gerekiyordu. Dolayısıyla Berlin görüşmesi Sayın Guterres’in orada olacak olması dolayısıyla ve Sayın Guterres’in Crans Montana’dan sonra yaptığı açıklamalar dolayısıyla ve tabii ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin siyasi eşitliği bir daha teyit etmiş olması dolayısıyla bizim açımızdan önemli bir görüşmeydi.

Bu sebepledir ki Cumhuriyetçi Türk Partisi, Berlin’deki görüşmenin olacak olduğunun açıklanmasının hemen ardından çeşitli temaslar içerisine girdi. Etkili ülkelerin büyükelçileri ile görüştü, Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olan ülkelerin büyükelçileri ile görüştü, güney Kıbrıs’taki siyasi partilerle DİSİ ile AKEL ile görüştü ve son olarak da Sayın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne iletilmek üzere bir mektubu Sayın Elizabeth Spehar’a ilettik ve bu şekilde bu sürece katkı koymaya çalıştık. En sonunda nihayetinde BM Güvenlik Konseyi de bir destek beyanı yaptı Sayın liderlere ve Sayın Guterres’e ve bu sürece desteğinin tam olduğunu ortaya koydu. Dolayısıyla bu da önemli bir gelişmeydi bizim açımızdan.

Bu noktadan hareketle Berlin’den elbette bir beklentimiz var. Tabii ki bu beklenti çok abartılması gereken bir beklenti değildir ama Berlin’den hepimiz bu kadar süreçten sonra şunu bekliyoruz: 5’li görüşmenin kapısı aralanmalı. Ve bunun anahtarı da inanıyoruz ki öncelikle Sayın Guterres’in elindedir. Eğer Sayın Guterres Berlin’de Crans Montana’dan beri yaptığı açıklamaların arkasında durursa ve Sayın Guterres Berlin’de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ve bu kararlarla teyit edilen parametrelerin arkasında durursa ve bu konuda kararlılık sergilerse bizler inanıyoruz ki beşli görüşmenin kapısının aralanması mümkündür ve sürecin daha sağlıklı bir zemine oturması mümkündür o yüzden Berlin’de öncelikle Sayın Guterres’ten ve tabii ki iki liderden kararlılık bekliyoruz ve siyasi iradeyi ortaya koymalarını bekliyoruz.