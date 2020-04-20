Erhürman 6 hafta boşuna bekledik

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, pandemi sürecinde 6 hafta geçmesine rağmen ortada henüz bir planlama göremediklerini, “artık yeter” noktasına geldiklerini söyledi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, BRT Canlı Yayını’nda Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Virüsle mücadele süreci ile ilgili Erhürman, “Bu süreç uzmanların görüşleriyle ilerletebilecek bir süreçtir… Siyasi bir süreç değildir… 6 hafta geçti, nerdeydik nereye geldik diye bakarsak, maalesef artık yeter demek noktasına geldik” dedi.

Erhürman, “ Çünkü ilk günden beri pandemi hastanesinden bahsediyoruz. Önce Mağusa denildi, sonra aniden Burhan Nalbantoğlu oldu, Kolan’a geçildi. Kolandan geriye dönüldü. İlk gün nerdeysek şimdi de oradayız. Geldik sıfır noktasına oturduk” diye konuştu.

6 hafta kapalı kalırsak, virüsün ortadan kalkmayacağını belirten Erhürman, bu sürede gerekli alt yapının hazırlanması ve eksikliklerin giderilmesi gerekirken, bizzat sahada görev yapan doktorların ilaç eksikliğin devam ettiğini, envanterin bilinmediğini söylediklerine işaret etti.