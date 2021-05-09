Erhürman AB'den gelen aşılar ile ilgili açıklama yaptı

İşte açıklama;
Ulaşabildiğimiz verilere göre AB'den güney Kıbrıs'a ulaştırılan toplam aşı sayısı 482,965. Yarın gelecek olanlara birlikte bize ulaştırılan toplam aşı sayısı 30,050 olacak. Yani % 6.3 civarında. Oysa hakkımız en az % 20.
Ne AB'nin tutumu kabul edilebilirdir, ne de Kıbrıs Türk halkının hakkı olan miktarı almayı beceremeyenlerin! Durmadan Sarayönü'ne konuşmak yerine yapılması gereken işler bunlar işte!!!
Ne AB'nin tutumu kabul edilebilirdir, ne de Kıbrıs Türk halkının hakkı olan miktarı almayı beceremeyenlerin! Durmadan Sarayönü'ne konuşmak yerine yapılması gereken işler bunlar işte!!!— Tufan Erhürman (@tufanerhurman) May 9, 2021
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