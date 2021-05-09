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Erhürman AB'den gelen aşılar ile ilgili açıklama yaptı

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"Ne AB'nin tutumu kabul edilebilirdir, ne de Kıbrıs Türk halkının hakkı olan miktarı almayı beceremeyenlerin!"
Erhürman AB'den gelen aşılar ile ilgili açıklama yaptı

İşte açıklama;

Ulaşabildiğimiz verilere göre AB'den güney Kıbrıs'a ulaştırılan toplam aşı sayısı 482,965. Yarın gelecek olanlara birlikte bize ulaştırılan toplam aşı sayısı 30,050 olacak. Yani % 6.3 civarında. Oysa hakkımız en az % 20.

Ne AB'nin tutumu kabul edilebilirdir, ne de Kıbrıs Türk halkının hakkı olan miktarı almayı beceremeyenlerin! Durmadan Sarayönü'ne konuşmak yerine yapılması gereken işler bunlar işte!!!

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