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Erhürman: Açıklamalar tek kalemden çıkmış gibi

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanların 'külliye' açıklamalarına işaret ederek, açıklamaların adeta tek kalemden çıktığına vurgu yaptı.
Erhürman: Açıklamalar tek kalemden çıkmış gibi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanların Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi için yaptığı açıklamalara işaret etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, "Hükumetteki bakanlar sıraya girmiş külliye konusunda açıklama üzerine açıklama yapıyorlar! Açıklamalar adeta tek kalemden çıkmış gibi! O denli birbiriyle tutarlı! O denli içerik uyumuna sahip! Aylardır her konuda farklı farklı açıklamalar yapıp kamuoyu önünde birbirlerini yiyenlerin bu adeta tek kalemden çıkmış şekildeki uyumu hakikaten göz yaşartıcı!" dedi.

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