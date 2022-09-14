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Erhürman: Acil önlemlere ihtiyaç var!

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Erhürman: Acil önlemlere ihtiyaç var!

Erhürman'ın açıklaması şu şekilde;

"Birçok açıdan hassas bir konu. Ama iş susmakla geçiştirilecek gibi değil artık. Görmezden gelemeyiz.

Son günlerde ülkemizde Afrikalı öğrencilerin faili ya da mağduru olduğu olaylar art arda geliyor. Bu durum, güvenlik açısından da, insani açıdan da, eşitlik/ayrımcılık açısından da, üniversiteler açısından da alarm vermeye başladı. Tüm paydaşların işin içinde olacağı, bilimsel temelli, geniş çaplı bir çalışmaya ve acil önlemlere ihtiyaç var!.."

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