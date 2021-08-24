  • BIST 1.471,870
  • Altın 487,82
  • Dolar 8,4080
  • Euro 9,8550
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAYDÜ Hastanesi Eroğlu'nun durumu ile ilgili açıklama yaptı

Erhürman: Adadaki belirsizlik iki liderin de umurunda değil

» »
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Rum Lider Nikos Anastasiadis’in de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da zamana oynadıklarını vurguladı
Erhürman: Adadaki belirsizlik iki liderin de umurunda değil

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Rum Lider Nikos Anastasiadis’in de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da zamana oynadıklarını vurguladı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tufan Erhürman, adada devam eden öngörülmezlik ve belirsizliğin, gelecek kuşakların umutlarından çaldığını belirtti.

İşte açıklama;

“Sn. Tatar da, Sn. Anastasiadis de bu adanın ve adalıların geleceği açısından hiçbir olumlu belirleyiciliği olmayacak açıklamalar ve hamlelerle top çevirmeye, zamana oynamaya devam ediyor.

Bu adadaki öngörülmezlik, belirsizlik sürüyor ve sürdükçe yalnızca bugünkü değil, gelecek kuşakların da yaşamlarından, hayallerinden, umutlarından çalıyor.

Onların umurunda olmayabilir, ama bizim umurumuzda!!!”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Brucella Tazminatları Üreticilere Ödendi24 Ağustos 2021 Salı 14:15
  • Sosyal Sigortada iş bilmezlik hat safhaya ulaştı! Maaş ödemeleri tehlikede!24 Ağustos 2021 Salı 14:14
  • Tavuk ürünlerine de %10 zam geldi!24 Ağustos 2021 Salı 14:10
  • KIB-TEK'te eylem var24 Ağustos 2021 Salı 13:07
  • İhalede belgeleri sahte olduğu iddia edildi... Kaptan Ulus Göker, noter tasdik belgeleri paylaştı24 Ağustos 2021 Salı 12:48
  • Talat'tan Pasaportu iptal edilen Tatar'a "Edep Yahu"24 Ağustos 2021 Salı 12:35
  • Memur-Sen Pasaport Kararı Nedeniyle Rum Yönetimini Kınadı24 Ağustos 2021 Salı 12:21
  • Kıbrıslı Türk Basketbolcu Erten Gazi Anadolu Efes Spor Kulübü’nün hazırladığı “Oyuncularla Dünya Turu” isimli kısa video ile KKTC’yi tanıttı24 Ağustos 2021 Salı 12:05
  • Hayvancılık Dairesi ve İskele Belediyesi’nden Örnek İşbirliği24 Ağustos 2021 Salı 11:46
  • LTB’den Halk Sağlığı için Yoğun Denetimler24 Ağustos 2021 Salı 11:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti