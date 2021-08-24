Erhürman: Adadaki belirsizlik iki liderin de umurunda değil

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Rum Lider Nikos Anastasiadis’in de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da zamana oynadıklarını vurguladı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Rum Lider Nikos Anastasiadis’in de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da zamana oynadıklarını vurguladı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tufan Erhürman, adada devam eden öngörülmezlik ve belirsizliğin, gelecek kuşakların umutlarından çaldığını belirtti.

İşte açıklama;

“Sn. Tatar da, Sn. Anastasiadis de bu adanın ve adalıların geleceği açısından hiçbir olumlu belirleyiciliği olmayacak açıklamalar ve hamlelerle top çevirmeye, zamana oynamaya devam ediyor.

Bu adadaki öngörülmezlik, belirsizlik sürüyor ve sürdükçe yalnızca bugünkü değil, gelecek kuşakların da yaşamlarından, hayallerinden, umutlarından çalıyor.

Onların umurunda olmayabilir, ama bizim umurumuzda!!!”