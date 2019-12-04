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Erhürman aday gibi... “Kendi kaynaklarımızla kendi ekonomimizi çevirebilmemiz gerekir”

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet bugün Lefke bölgesine düzenledikleri gezide Cengiz Topel Hastanesi’ni ve Gemikonağı Sanayi Bölgesini ziyaret etti.
Erhürman aday gibi... “Kendi kaynaklarımızla kendi ekonomimizi çevirebilmemiz gerekir”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet bugün Lefke bölgesine düzenledikleri gezide Cengiz Topel Hastanesi’ni ve Gemikonağı Sanayi Bölgesini ziyaret etti. Sağlık eski Bakanı Filiz Besim ve Meclis eski Başkanı Fatma Ekenoğlu’nun da eşlik ettiği ziyaretlerde yurttaşların sorunları dinlendi, çözüm önerileri paylaşıldı. Genel Başkan Tufan Erhürman sohbetlerinde partinin yeni dönem yol haritasını paylaştı. Üç ayaklı politikalarının; bir an önce kapsamlı çözüme ulaşmak, ulaşılamadığı koşullarda toplumları birbirine yakınlaştıracak Güven Yaratıcı Önlemleri hayata geçirmek ve kendi ayakları üzerinde duran, kendi kendine yeten bir ekonomi yaratmak olduğunu aktardı.

“HÜKÜMET DÖNEMİNDE SAĞLIK ÖNCELİĞİMİZDİ”

Lefkeli yurttaşlar genel olarak sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğundan, hükümetin sağlık konusunda hiçbir yatırımı olmadığından bahsettiği konuşmalarda sanayi bölgesinde ise usta ve çıraklara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Erhürman, CTP’nin son olarak hükümette olduğu 15 aylık dönemde sağlık konusunu öncelik haline getirdiklerini belirterek bu kısa dönemde Cengiz Topel Hastanesi’ne bölgenin çok ihtiyaç duyduğu 8 yataklı diyaliz ünitesi kurulduğunu, röntgen cihazının yenilendiğini, ilk kez çene filmi cihazının kurulduğunu, ultrasound cihazının alındığını ve birçok hekim istihdamı yapıldığını belirtti. Lefke Sağlık Merkezi’nde de gerek hekim istihdamı gerekse cihaz yönünden ciddi iyileştirmeler yapıldığını aktaran Erhürman, “biz kısıtlı imkanlara ve ekonomik krize rağmen halkın sağlığını birinci sıraya koyduk ve çalışmalarımızı da ona göre yaptık. İstedikten sonra yapılmayacak şey yoktur” dedi

HER HALK GİBİ KENDİ AYAKLARIMIZIN ÜSTÜNDE DURMAYA İHTİYACIMIZ VAR"

“Yerli istihdama katkı sağlamak için eleman ihtiyaçları vatandaşlardan karşılanırsa hem yerli üretim hem yerli istihdam gelişir hem de gelirlerin yurtdışına transferi azalır” diyen Erhürman, ülke içindeki gelirin ülke ekonomisine yansıması ve ülke ekonomisinin kendi ayakları üzerinde durmasının bu şekilde sağlanabileceğini belirtti. Eleman sıkıntısı yaşanan sektörlere yönelik eğitimlere ağırlık verilmesi gerektiği üzerinde duran Erhürman, üreten bir toplumun asla yok olmayacağını kaydetti. “Kendi kaynaklarımızla kendi ekonomimizi çevirebilmemiz gerekir” diyen Erhürman, tüm halklar gibi Kıbrıs Türk halkının da kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi yaratma ihtiyacı olduğunu vurguladı.

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