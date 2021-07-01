Erhürman: Adına 'hükümet' dediğiniz bu felaketi giderek rezalete çeviriyorsunuz

Erhürman, DP Genel Sekreteri Afet Özcafer'in, "hükümete mensup bazı vekillerin, UBP ile çirkin pazarlıklar içinde olduğu" yönündeki açıklamalarını anımsatarak, "Adına 'hükümet' dediğiniz bu felaketi giderek rezalete çeviriyorsunuz" dedi.

İşte açıklama;

Sn. Saner "hükumet krizini atlatacağız" diyor. DP Genel Sekreteri Sn. Afet Özcafer ise adeta Sn. Saner'in kriz atlatma yöntemini açıklayarak, "Hükumete mensup bazı milletvekillerinin UBP ile çirkin pazarlıklar içinde olduğunu" söylüyor.

Adına "hükumet" dediğiniz bu felaketi giderek rezalete çeviriyorsunuz. Ülkeyi darmadağın ettiniz; yetmedi, bu rezaletle bir de üstüne tüy diktiniz. Bir an önce bırakıp gidin. Bu ülkeye, bu halka yapabileceğiniz en büyük iyilik bu!!!