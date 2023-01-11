Erhürman: Aklın yolu 2023 içerisinde erken seçimdir

Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtlayan Tufan Erhürman, “Hem yaşadığımız sorunların her gün biraz daha büyümesinden hem bu sorunlara çare üretilemediğinin görünmesinden, iradenin yenilenme ihtiyacı ihtiyacı doğmuştur” dedi. Erhürman, “Faiz Bey’in başbakanlıktan gittiği gün bu durum net olarak ortaya çıkmıştır aslında. Dolayısıyla biz bu seçimin erken seçim olarak 2023 yılında gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“BAKKAL DEFTERİNE DÖNEN BİR BÜTÇEYLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Bakkal defterine dönen bir bütçeyle karşı karşıya olduklarının altını çizen Erhürman, vergi dilimlerinin en son 2019’da, kendi dönemlerinde düzenlendiğini hatırlattı. Erhürman, vergi dilimlerinin kendi dönemlerinden sonra düzenlenmediğini ve şimdi düzenlenecek olmasının ‘müjde’ diye duyurulmasını eleştirdi. Ulaştırma Bakanı Arıklı’nın, “CTP bu yapıyla ülkeyi yönetemez” iddiaları hakkında da konuşan Erhürman, “Sayın Arıklı, sürpriz yumurta havasında. Her gün ne atayım da gündemi değişeyim diye düşünüyor. İnsanlar konuşurken gerekçeli konuşur. Hangi yapıyla CTP ülkeyi yönetemez?” diye sordu.

“HER BAŞBAKAN OLAN, TARİHİN KENDİYLE BAŞLADIĞINI DÜŞÜNÜYOR”

Bazı kişilerin, CTP’nin içine konuşmaktan keyif aldıklarını ifade eden Erhürman, “Keşke tartışılabilir bir şeyler atsalar ortaya da konuşsak. Şu anda sokaktaki insanlar bunu mu konuşuyor? Bizim insanlarımız ilaç bulamıyor, ekmek alıyorken sayısını hesaplamaya başladı. Sen de bu laflarla memleketin gündemini meşgul edeceksin” diye konuştu. İlaç eksikliği konusunun uzun zamandır gündemde olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Bu ülkedeki hangi sorunu fark edip de zamanında önlem alıyorsun? Bu memleketin gailesini çekmiyorlar” dedi. “Her başbakan olan, tarihin kendiyle başladığını düşünüyor. Aynı partiye mensup değillermiş gibi” diye konuşan Erhürman, isimlerin değişse de zihniyetin aynı olduğuna vurgu yaptı.

“11 BİN 800 TL BİZE ALIM GÜCÜNÜ GÖSTERMİYOR”

Asgari ücret ne kadar yükselirse yükselsin, meselenin alım gücü meselesi olduğuna dikkat çeken Erhürman, bu memlekette hayat pahalılığı olduğunu ve insanların alım gücünün artırılmadığını kaydetti. Söz konusu sistemin bu şekilde sürdürülemeyeceğini vurgulayan Erhürman, “Bizim muhasebemizi artık stabil bir para birimine endekslememiz lazım. 11 bin 800 Türk Lirası, farazi bir rakamdır. Alım gücünü göstermiyor bize. Beş ekmek alırken 4 buçuk ekmek alır duruma düşebiliriz ilerleyen günlerde. Rakamları ve kaynakları masaya yatırmak zorundasınız” diye konuştu. Temel tüketim maddelerinde devletin gelirlerinden vazgeçmesi gerektiğine dikkat çeken Erhürman, bunun sonrasında yapılacak denetimin, çok daha anlamlı olacağına vurgu yaptı.



“BU HALKIN İRADESİ YENİLENMELİDİR”

Erhürman, “Bu halkın iradesi yenilenmelidir. Haziranda bir milletvekili için ara seçime gitmek mecburidir. Bir milletvekili için ara seçimi yapacaksanız, bütün memlekette yapacaksınız. Sandıklar memleketin her tarafında kurulacak. Partiler için bir milletvekilliği önemli hale gelecek. O seçimin sonucuna bağlı olarak erken seçim gündeme gelecek. İrade yıprandı. Demokratik ve ekonomik açıdan fukaralaştık. Bu şartlarda haziranda ara seçim değil, haziranda erken seçim yapalım, yeni sayfayı açalım diyoruz” ifadelerini kullandı. Tufan Erhürman, “Aklın yolu bize 2023 içerisinde erken seçimi gösteriyor. Hem yaşadığımız sorunların her gün biraz daha büyümesinden hem bu sorunlara çare üretilemediğinin görünmesinden hem de iradenin yenilenme ihtiyacı, Faiz Bey’in başbakanlıktan gittiği gün net olarak ortaya çıkmasından dolayı bu seçimin erken seçim olarak 2023 yılında gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.