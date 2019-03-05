Başbakan Tufan Erhürman ile Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar ile Diyalog TV'de Reşat Akar'ın sunduğu TV programına katıldı.

Başbakan Tufan Erhürman Aksa'nın gideceği tarih var açıklaması yaptı. O tarihe kadar gerekli hazırlığını yapılacağını açıkladı.

Elektrikte enterkonnekte bağlantısı KKTC ve TC'nin ortak hedefidir.

Fizibilite çalışmasını görmek istiyoruz. Halkımızın ucuza elektrik kullanması için.

Maalesef enterkonnekte ile ilgili önümüzde başlayan bir süreç yoktur.

Geldiğimiz noktada AKSA'nın gidişini de dikkate aldığımız zaman bu yatırımın (4 çift yakıtlı jenaratör) yapılması gerekiyor.

Aksa'nın gittiği tarihe kadar bizim onun yerine yatırımlarımızı koymamız gerekiyor.