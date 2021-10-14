Erhürman: Algı operasyonlarına teslim olmayacağız!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Postası Web TV’de Gökhan Altıner’e konuk oldu ve algı operasyonlarına teslim olmayacaklarına dikkat çekti. Azınlık Hükümeti’nin istifasını sunmasından 2-3 hafta önce algı operasyonlarına başlandığına vurgu yapan Ana Muhalefet Lideri Tufan Erhürman, bunun Kıbrıs Türk halkına da hakaret olduğunu belirtti. Devletin, herhangi bir partinin kurultayına bağlanarak kendi hukukunun dışına çıkamayacağına da dikkat çeken Erhürman, bunun sonucunda tepkilerinin çok ağır olacağını kaydetti.

ERHÜRMAN: SN TATAR İSTİŞARE SÜRECİNİ HEMEN BAŞLATMALI

Yaşananların tam anlamıyla rezalet olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan Erhürman, Azınlık Hükümeti’nin istifasının ardından Sn. Tatar’ın parlamentoda temsil edilen partilerin temsilcileriyle istişare sürecini hemen başlatması gerektiğini kaydetti. Bu dönemde yapılan yanlış işerin hepsinin kurultay vesilesiyle yapıldığını dile getiren Erhürman, Sn. Tatar’ın tarafsızlığının da tartışmalı hale geldiğini vurguladı.

“TEPKİMİZ ÇOK SERT OLUR”

Devletin, herhangi bir partinin kurultayına bağlanarak kendi hukukunun dışına çıkamayacağına dikkat çeken Erhürman, “Tepkimiz çok sert olur, böyle bir şeyi kabul etmeyiz” diye konuştu. Her ne tuhaflık sergilenirse sergilensin, işin içine Türkiye’nin de karıştırılmaya çalışıldığını söyleyen Erhürman, “Bu ülkede kurulu olan sisteme elbette karşıyız. Bu statükodan memnun olan bir tek insan yok. Bu statükonun sürdürülebilir olmadığı açıktır. Bunun böyle devam etmesi, Kıbrıs Türk halkını yok oluşa sürüklediğini görseler de umurlarında değil” dedi.

“KIBRIS TÜRK HALKI KIRILMA NOKTASINDADIR”

Yaşananlardan sonra herkesin samimiyetini sorgulamaya başladıklarını ifade eden Erhürman, Azınlık Hükümeti’nin istifa etmesi sonucu işgüder hükümet konumuna girdiğini belirtti. Azınlık Hükümeti’nin derdinin halk olmadığını söyleyen Erhürman, “Kurultaya giderken hangi adım daha fazla avantaj kazandırır diye düşünerek hareket ediyorlar” diye konuştu. Kıbrıs Türk halkının kırılma noktasında olduğuna vurgu yapan Erthürman, “Kıbrıs Türk halkı tarihi bir karar verecek. Biz bu hükümetin yok hükmünde olduğunu 10 aydır söylüyoruz. 6 ilçede eylem yaptık biz CTP olarak. Müsterih olduğumuz nokta, halkın iradesinin kullanılacağı noktaya gelindi” dedi.

“BU KIBRIS TÜRK HALKINA HAKARETTİR”

İstifa kararından 2-3 hafta önce başlayarak tek başına iktidarız diyerek algı operasyonları da yapıldığını kaydeden Erhürman, “Bu, Kıbrıs Türk halkına hakaret anlamına geliyor. Biz bu rezaleti yaşattık size, siz o kadar memnun kaldınız ki; siz bize bu defa yüzde 45’lerde oy vereceksiniz. Bu apaçık bir hakarettir” dedi. Cumhurbaşkanlığı makamının iki temel özelliğe sahip olduğuna dikkat çeken Erhürman, birincisinin merkezi siyasi makam olarak dünyayla iletişim kurabilen tek makam olduğunu ifade etti. İkincisinin ise siyasi istikrara sahip olan tek makam olduğunu belirten Erhürman, içeride de dışarıda da söz konusu makamın öneminin altını çizdi.

“BU MAKAMI BOZUK PARA GİBİ HARCAYAMAZSINIZ”

Erhürman, “Bu makamı bozuk para gibi harcayamazsınız” diye konuştu. Sn. Tatar’ın CTP içine yönelik ‘harcı alem’ konuşmaya devam ettiğini belirten Erhürman, “Ne yazık ki tarzı bu şekilde. Bu tarzdaki bir kişi gelin görün ki Cumhurbaşkanlığı makamında” dedi. Sn. Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı makamını itibarsız hale getirdiğini kaydeden Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamının ve Meclis’in itibarının sarsıldığını ifade etti. “Kendi sözünün değeri kalmayanlar, Türkiye’yi her açıklamalarının içine çekiyorlar” diye konuşan Erhürman, ‘Türkiye de bunu istiyor’ diye araya sokuşturmanın aslında kendi sözüne değer vermemek olduğunu belirtti.

“PROTOKOLLER DÜZENİ BU ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLEMEZ”

Yaratılmaya çalışılan havanın ‘memlekete para yağıyor’ olduğuna vurgu yapan Erhürman, “Hani nerede bu paralar? Neden 140 milyon lira daha borçlandınız?” diye sordu. Protokoller düzeninin bu şekilde sürdürülemeyeceğini vurgulayan Erhürman, “Siz Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkileri karşılıklı sevgi ve saygıyla inşa etmek istiyorsanız, yapmayacağınız şeyi taahhüt etmeyeceksiniz ya da ne taahhüt ederseniz yapacaksınız” dedi.

“KIBRIS TÜRK HALKI HAYSİYETİNE SAHİP ÇIKAN BİR HALKTIR”

Artık uzun vadeli kalkınma eylem planını hazırlayıp Meclis’ten geçirmek gerektiğini söyleyen Erhürman, “Türkiye ile imzalanacak protokolleri de ona uygun imzalamamız lazım. Eskiden sadece CTP’ye karşı Türkiye’den daha iyi para koparırız lafını kullanırlardı, şimdi kurultayda birbirlerine karşı kullanıyorlar” dedi. Erhürman, Kıbrıs Türk halkının iradesine ve haysiyetine sahip çıkan bir halk olduğunu vurguladı.

“ÜLKEYİ KAOSA SÜRÜKLEDİLER, NE KURAL KALDI NE İNTİZAM”

Erhürman sözlerine şu şekilde devam etti: “Kaosun olduğu yerde artık düzen tutturulamaz ve insanlar bireysel hedeflere koşmaya başlar. Öyle bir kaosa sürüklediler ki ülkeyi ne kural ne intizam kaldı. Memleketi ne hale getirdiniz gördük.” Algı operasyonlarına teslim olmayacaklarına dikkat çeken Erhürman, “Vatandaş ‘denizin’ bittiğinin farkında olduğunu düşünüyorum. Vatandaş bunun böyle gitmeyeceğini gördü. Biz alternatifi ortaya koyacağız” diye ekledi.