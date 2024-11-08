Erhürman: Algı operasyonlarıyla umutsuzluk aşılamaya çalışıyorlar

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, karşılarındaki zihniyetin algı operasyonlarıyla umutsuzluk aşılamaya çalıştığına dikkat çekti. Kanal T’de Ahmet Kaptan’ın sorularını yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, kaos ve krizin Meclis’te değil, kendine hükümet diyen yapının içinde olduğunu vurguladı. “Ölü gözünden yaş beklenmez” diyen Erhürman, adına hükümet diyen yapının ilgisinin ülke yönetmek olmadığına işaret etti.

“Kaos kendine hükümet diyen yapının içindedir”

Ülkenin yönetilmediğini söyleyerek sözlerine başlayan Erhürman, hiçbir bakanlığın da hiçbir konuda kendi sorumlu olarak görmediğinin altını çizdi. “Ulaştırma Bakanlığı yolların aydınlatılması konusunda kendini sorumlu görüyor mu?” diye örnek veren Erhürman, hastanenin otoparkında boş park yeri bulunmadığını vurguladı. “Trafikte insanlar ölüyor, iş kazalarında insanlar ölüyor” diye konuşan Erhürman, kimsenin sorumluluk almadığını belirtti. Karşılarındaki zihniyetin, “parti içinde kim kimiyle didişecek, kim ne olacak” gailesi çektiğine işaret eden Erhürman, “Bakan oldunuz da ne yaptınız? Bu arkadaşlar ülkeyi kötü yönetiyor değil, yönetmiyorlar. Halka dair bir gaile yok” diye konuştu. “Bir sene önce güneyden kuzeye akan ekonomi nasıl olur da kuzeyden güneye akmaya başlar?” diye soran Erhürman, kurultay hesapları yüzünden kamu okullarının bir hafta geç açıldığını da anımsattı. “Meclis krizi” ifadelerini de yanlış bulduğunu belirten Erhürman, “Kaos mecliste değil. Kaos ve kriz kendine hükümet diyen yapının içindedir. Bu, bir hükümet krizi ve kaosudur” dedi.

“Ölü gözünden yaş beklenmez”

“Narenciyeyi mi yönettiler? Ekonomiyi mi inşaat sektörünü mü yönettiler?” diye soran Erhürman, bir şeyi bilmek için ilgi duymak gerektiğine işaret etti ve karşılarındaki yapının ülkeyi yönetmeye ilgi duymadığını vurguladı. Meclis’te yaşananlardan herkesin çok sıkıldığına işaret eden Erhürman, “Hepimiz çok sıkıldık mecliste yaşananlardan ama bir kurultay yarışı yaşandı, ülkeyi yönettiğini iddia eden siyasi parti bir sene başka bir şey konuşmadı ve konuşturtmadı. Hiç kimse sıkılmadı. Bizim sıkılmamız gereken şey oradaydı. Bir sene boyunca bu ülke kendi haline bırakıldı. Şimdi de kurultayın artçı depremleri dolayısıyla ülke kendi haline bırakıldı. Herkes oradaki iktidar yarışlarıyla ilgileniyor. Mesele bu” diye konuştu. “Ölü gözünden yaş beklenmez” diyen Erhürman, uzun zamandır erken seçimi dillendirdiklerini vurguladı.

“İlgileri ülke yönetmek değil”

Tufan Erhürman, “Ülkeyi yönetme alanına ilgi duymuyorlar. Erken seçim lazım ve gitmeleri gerektiğini söylüyoruz. Yapması gereken en basit işleri yapmayanlardan başka bir şey beklenmez” dedi. Bir toplumun, beğenmediğini değiştirmesinin bir varoluş refleksi olduğuna vurgu yapan Erhürman, “Bir toplum ‘değiştirmek istiyorum’ mesajı vermezse, varoluşu sorgulanır hale gelir. Bize algı operasyonlarıyla umutsuzluk aşılamaya çalışıyorlar” diye konuştu. Meclis’te yaşananların “hükümet” krizi olduğunu yineleyen Erhürman, söz konusu krizin Meclis’e de yansıtıldığını kaydetti. “Biz meclisi çalıştırmak istiyoruz. Bu meclise sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu iş diyalogla çözülür diye söyledim. Diyalog çağrısını, krizi yaratanların yapması gerekiyordu ama diyalog çağrısına yanıt da vermediler. Bu arkadaşlar o kadar trajikomik bir duruma geldiler ki, divanı toplayacağız demelerine rağmen resmi gazetede ilan bile yaptılar” diyen Erhürman, UBP Milletvekili ve divan üyesi Yasemin Öztürk’ün, “Bu oylar geçersizdir” ifadelerini hatırlattı.