Erhürman: Alım gücü fena halde düştü ama asgari ücret hala meçhul

İşte açıklama;

Elektrik faturalarının durumu ortada. Gaz, akaryakıt zamlandı. Okullar açılıyor, her bir öğrenci için üniforma, kırtasiye masrafı en az 2000 TL. Alım gücü fena halde düştü. Ama asgari ücret hala meçhul. Sigorta prim desteği de öyle.

Ülkede başını kurultaydan kaldırıp da bu sorunlara konsantre olabilecek bir hükumet yok! Ayrıca hükumet, özel sektör emekçilerine, esnafa ve özel sektöre kanıtladı ki onların devleti yok!!! Açtığınız yaraları her gün daha da büyütmekle meşgulsünüz!!! #hükumetdeğilfelaket #istifaedin