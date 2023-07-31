Erhürman: Alım gücü jet hızıyla düşüyor, bu zihniyet bir an önce gitmelidir

Hakikat Web TV’de Güven Arıklı’nın sorularını yanıtlayan Tufan Erhürman, uzun vadeli planların ortaya konulması gerektiğinin altını çizdi ve karşılarındaki zihniyetin sorunlara, ilaç niyetinde bir çözüm önerisi bile getirmediğini ifade etti.

ERHÜRMAN: UZUN VADELİ PLANLAR ORTAYA KONULMALI

Uzun vadeli sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınma planının önemine işaret ederek sözlerine başlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, planlama yapılmadığı takdirde geri döndürülemez hasarlar oluştuğunun altını çizdi. Ülkenin birçok yerinde geri döndürülemez hasarla ilgili örnekler veren Erhürman, kaçınılmaz olarak uzun vadeli planların ortaya konulması gerektiğine dikkat çekti. Konut fiyatlarının, vatandaşların satın alamamasına rağmen yükselmeye devam ettiğini vurgulayan Erhürman, “Vatandaştan gelen talep sıfırlanmış durumda. Buna rağmen fiyatlar yükseliyor. Talep yabancılardan yoğun bir şekilde gelmeye devam ettiği için fiyatlar da yükselmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı. Memleketin büyük bir krizin içerisinde olduğuna dikkat çeken Erhürman, inşaat sektöründe, araç sektöründe ve marketteki satışlarda talebin başka yerlerden geldiğini söyleyerek “Bizim talebimize bakarak fiyat belirleyecek sektör yok. Biz keşke sadece yoksullaşıyor olsaydık. Biz yoksullaşmaya ek olarak yoklaşma da yaşıyoruz” diye konuştu.

“İLAÇ NİYETİNDE BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ BİLE GETİRMİYORLAR”

“Kendine hükümet diyen yapı, ilaç niyetine bir çözüm önerisi bile getirmiyor” diyen Erhürman, yaptıkları önerilerin reddedildiğini belirtti ve stabil para birimine endeksli muhasebe sistemini örnek gösterdi. İnsanların her dakika, her gün yoksullaşmaya devam ettiğini ve yoklaşma noktasına geldiğini kaydeden Erhürman, adına “hükümet” denilen yapının ise günü kurtarma çabasında olduğunu ifade etti. Erhürman, “Bu memleketin orta-uzun vadeli nasıl ayakta duracağı kimsenin umurunda değil” dedi. Yapılması gereken planın Meclis’ten geçirilip hükümet politikası değil, devlet politikası olması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, halkın bu kadar ekonomik olarak yoksullaştığı ve yoklaştığı başka dönem bilmediğini vurguladı. “Çok kültürlülük yönetebiliyorsanız büyük bir zenginliktir, yönetemiyorsanız büyük bir kaostur. Bu sözümün arkasındayım” diyen Erhürman, şu an söz konusu durumun yönetilemediğini ve bunun da büyük bir kaos olduğunun altını çizdi.

“BU ZİHNİYETİN VE ANLAYIŞIN SONUNA GELDİK”

“Hükümetteki” her bakanlığın şatolar gibi davrandığına işaret eden Erhürman, “Her bakanlık başka şato. Bakanlar kurulunda hep birlikte oturuyorsunuz. Herkes bir alanı kapmış, onun üzerinden okuyor” dedi. Tufan Erhürman, “Biz bu zihniyetin, bu anlayışın sonuna geldik. Bu zihniyetin bizi taşıyabileceği bir adımlık mesafe yok. Sürekli geriye gidiyoruz” ifadelerini kullandı. “Tek çözüm gitmeleridir. Bu zihniyetle artık olmaz. Bu sürdürülebilir bir hal değildir” diyen Erhürman, yoksullaşmanın ve yoklaşmanın çok hızlandığının altını çizdi. Erhürman, “Yoksullaşıyoruz, göç ediyor çocuklarımız. Her dakika fiyatlar değişiyor. 25 Haziran hayat pahalılığının hesabının kesildiği gün. 25 Haziran’dan 25 Temmuz’a hayat pahalılığı rakamı maskaralığa dönüştü. Sadece benzin 6 defa zamlandı. 1 ay içerisinde. Yoksullaşma, alım gücünün düşmesi jet hızında gidiyor. Karşımızdaki yapının tek derdi kimin ne olacağı. Çözüm bir an önce gitmeleridir” diye ekledi.