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Erhürman: Alım Gücünün Her An Erimesine Seyirci Kalınamaz

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, konuşulan hayat pahalılığı ve asgari ücret artışlarının halihazırda erimeye devam ettiğini belirterek, “Alım gücünün her an erimesine seyirci kalınamaz” ifadelerini kullandı.
Erhürman: Alım Gücünün Her An Erimesine Seyirci Kalınamaz

KKTC’de serbest piyasada euro 17,93 liradan, sterlin 21,11 liradan ve dolar 17, 62 liradan güne başladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Bütün bunlar önümüzdeki günlerde ‘yeni zamlara işaret’ olduğunu belirten Erhürman, “Yani konuştuğumuz hayat pahalılığı ve asgari ücret artışları halihazırda erimeye devam ediyor” dedi.

Erhürman açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Artık bunların Maliye'nin TL cinsinden gelirlerini artıracağı da bilindiğine göre, kısa vadede, asgari ücretin, hayat pahalılığının, üreticiye desteğin, vb. yeniden değerlendirme periyodunu iki aya indirip, orta vadede euroya endekslenmeyi çalışmaktan başka yol yok! Alım gücünün her an erimesine seyirci kalınamaz!”

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