Erhürman alkışlarla karşılandı

Parti Meclis toplantısı öncesinde parti binası önünde toplanan CTP Gençlik Örgütü, Genel Başkan Tufan Erhürman’ı tezahürat ve alkışlarla karşıladı…

Toplantıların tamamlanmasının ardından CTP Genel Başkanı Başbakan Tufan Erhürman basına açıklama yaptı. Toplantıda genel durumu değerlendirdiklerini ve PM’nin ortak kanaatinin her ne olursa olsun sorumluluk duygusuyla hareket etmek olduğunu vurgulayan Erhürman, “ülkenin içinden geçtiği süreçte ekonomik sorunlarla biran önce ilgilenecek bir model gerekiyor” dedi…

Hiç vakit kaybetmeden UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’a hükümeti kurma görevinin verilmesi ve sürecin hızla tamamlanması gerektiğini belirten Erhürman, ülkenin daha fazla bekleyecek durumda olamadığını söyledi…

Erhürman, genel kanı olarak UBP-HP hükümetinin gündemde olduğunu ifade ederek, yeni hükümet modeli içerisinde kendilerinin yeri olmadığını anlattı…

Yeni hükümetin biran önce göreve başlaması gerektiğine işaret eden Erhürman, CTP’nin teamülleri gereği herkesle görüşeceğini, hiçbir partiyle ve kişiyle kişisel sorunları olmadığını anlattı… Erhürman, muhalefet döneminde yıkıcı bir tavır sergilemeyeceklerini ve doğru politikaların yanında olacaklarını belirterek, sorumlu davranışlarının süreceğini kaydetti…