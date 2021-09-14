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Erhürman: Ama bilin ki trajedi komediyi fena halde eziyor

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Erhürman, Başbakan Ersan Saner’in piyasadaki fiyatların denetimini Ayşe Teyze ve Fatma Abla’nın sabah kahvesinde yaptıklarına yönelik açıklamasını sosyal medya hesabı aracılığıyla eleştirdi.
Erhürman: Ama bilin ki trajedi komediyi fena halde eziyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ersan Saner’in piyasadaki fiyatların denetimini Ayşe Teyze ve Fatma Abla’nın sabah kahvesinde yaptıklarına yönelik açıklamasını sosyal medya hesabı aracılığıyla eleştirdi.

Saner, serbest piyasa ekonomisinin varlığından söz etmiş ve çözüm için sokağa çıkıp Ayşe Teyze ve Fatma Abla’ya fiyat sorulması gerektiğini söylemişti.

İşte Erhürman’ın o paylaşımı:

“Ayşaba ve Fatmaba ile birlikte memlekette işler iyice trajikomik bir hal aldı. Ama bilin ki trajedi komediyi fena halde eziyor. Gülenlerinki de halk ağzıyla “sinir gülmesi”nden ibaret.

Göremiyorsanız, kafanızı kurultaydan bir dakikalığına kaldırıp sokağa, yarattığınız bu saçma sapan ortamda sağlıkla, ekonomiyle, eğitimle ilgili sorunlarla boğuşan insanlarımızın haline bakın!!!”

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