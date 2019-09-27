  • BIST 105.032
  • Altın 271,308
  • Dolar 5,6619
  • Euro 6,1880
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Erhürman: Anastasiadis’in dün BM Genel Kurulu’nda söyledikleri üzerinde durmak gerekiyor

» »
Erhürman, “Samimiyet varsa Sayın Guterres’in üçlü ve/veya beşli görüşme çağrısı yapması ve ucu açık olmayan ve sonuç odaklı bir müzakere çerçevesini oluşturması için zemin bulunabilir demektir” dedi.
Erhürman: Anastasiadis’in dün BM Genel Kurulu’nda söyledikleri üzerinde durmak gerekiyor

Kıbrıslı Rum Lider Anastasiadis’in dün BM Genel Kurulu’nda söyledikleri üzerinde durmak gerektiğine işaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Anastasiadis’in ‘siyasi eşitliği ve geçmiş mutabakatları kabul ediyorum’ derken, bunların etkili katılımı ve dönüşümlü başkanlığı da içerdiğini kabul ediyor olduğunu Guterres’in önünde teyit etmesinin önemine vurgu yaptı.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“Sayın Anastasiadis’in dün BM Genel Kurulu’nda söyledikleri üzerinde durmak gerekiyor. Konuşmasında, 11 Şubat 2014 tarihli belgenin, geçmiş mutabakatların ve bugüne kadar “yoktur, onun yerine 4 Temmuz belgesi vardır” dediği 30 Haziran belgesinin referans kavramları içerisinde yer almasını kabul ettiğini söylüyor. Genel Sekreter Sayın Guterres de kendisiyle bugün yapacağı görüşmede, bunların üzerinde durmalı ve söylenenlerin altının açık biçimde doldurulmasını talep etmelidir. Sayın Anastasiadis’in örneğin siyasi eşitliği ve geçmiş mutabakatları kabul ediyorum derken, bunların etkili katılımı ve dönüşümlü başkanlığı da içerdiğini kabul ediyor olduğunu Sayın Guterres önünde teyit etmesi önemlidir. Eğer buralarda samimiyet varsa Sayın Guterres’in üçlü ve/veya beşli görüşme çağrısı yapması ve ucu açık olmayan ve sonuç odaklı bir müzakere çerçevesini oluşturması için zemin bulunabilir demektir”.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TMT Mücahitler Derneği, Vakıflar İdaresi’nce yapılan girişimi desteklediğini bildirdi27 Eylül 2019 Cuma 13:32
  • Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Yasa Tasarısı’nı onayladı27 Eylül 2019 Cuma 12:55
  • Lavrov’dan Türkiye’ye baskı yapmasını istedi27 Eylül 2019 Cuma 12:38
  • Maraş kökenli Rumlardan “barışçıl protesto eylemi”27 Eylül 2019 Cuma 12:37
  • KTÖS'ten Dikmen İlkokulu'nda 'çadırlı' eylem27 Eylül 2019 Cuma 12:23
  • 4. Açık Kapı Festivali…ilk sivil toplum fuarı yarın Lefkoşa Kumsal Parkı'nda gerçekleşiyor27 Eylül 2019 Cuma 12:14
  • BASS Genel Sekreteri Yeltekin: “Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne toplumun her bireyinin sahip çıkması gerekir”27 Eylül 2019 Cuma 12:12
  • CTP’de kurultaya doğru… Erhürman: “Maraş’ın açılması güven yaratıcı önlem olabilir”27 Eylül 2019 Cuma 12:09
  • Partilerden Anastasiadis’in konuşmasına ilk tepkiler27 Eylül 2019 Cuma 11:35
  • 'Guterres ekim için 3'lü görüşme önerecek' iddiası27 Eylül 2019 Cuma 11:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti