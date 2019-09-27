Erhürman: Anastasiadis’in dün BM Genel Kurulu’nda söyledikleri üzerinde durmak gerekiyor

Kıbrıslı Rum Lider Anastasiadis’in dün BM Genel Kurulu’nda söyledikleri üzerinde durmak gerektiğine işaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Anastasiadis’in ‘siyasi eşitliği ve geçmiş mutabakatları kabul ediyorum’ derken, bunların etkili katılımı ve dönüşümlü başkanlığı da içerdiğini kabul ediyor olduğunu Guterres’in önünde teyit etmesinin önemine vurgu yaptı.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“Sayın Anastasiadis’in dün BM Genel Kurulu’nda söyledikleri üzerinde durmak gerekiyor. Konuşmasında, 11 Şubat 2014 tarihli belgenin, geçmiş mutabakatların ve bugüne kadar “yoktur, onun yerine 4 Temmuz belgesi vardır” dediği 30 Haziran belgesinin referans kavramları içerisinde yer almasını kabul ettiğini söylüyor. Genel Sekreter Sayın Guterres de kendisiyle bugün yapacağı görüşmede, bunların üzerinde durmalı ve söylenenlerin altının açık biçimde doldurulmasını talep etmelidir. Sayın Anastasiadis’in örneğin siyasi eşitliği ve geçmiş mutabakatları kabul ediyorum derken, bunların etkili katılımı ve dönüşümlü başkanlığı da içerdiğini kabul ediyor olduğunu Sayın Guterres önünde teyit etmesi önemlidir. Eğer buralarda samimiyet varsa Sayın Guterres’in üçlü ve/veya beşli görüşme çağrısı yapması ve ucu açık olmayan ve sonuç odaklı bir müzakere çerçevesini oluşturması için zemin bulunabilir demektir”.