Erhürman: Anayasa’ya aykırıdır, yanlıştır ve uygulanabilir değildir!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Özel Yasa Tasarısı’nın Anayasa’ya aykırı, yanlış ve uygulanabilir olmadığına dikkat çekti. Meclis’te yaptığı konuşmada sürecin demokrasi dışı yönetildiğine vurgu yapan Tufan Erhürman, 1 Eylül’den itibaren memlekette belediyenin kalmayacağına işaret etti. Belediyelerin sayısının tamamen siyaseten belirlendiğinin altını çizen Erhürman, Meclis’te bunların konuşulmasının da utanç verici olduğuna vurgu yaptı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’e getirilen Yasa Tasarısı’nın komiteye geri çekilmesi çağrısını yineledi ve Yasa Tasarısı’ndaki maddeleri eleştirdi.

ERHÜRMAN: DEMOKRASİ DIŞI YÖNTEMLERLE YÜRÜTÜLEN BİR SÜRECİN ARİFESİNDEYİZ

Tufan Erhürman, ülkede yönetim yapısının yarısından fazlasını oluşturan yerel yönetimlerle ilgili son derece demokrasi dışı yöntemlerle yürütülen bir sürecin arifesinde olduklarını söyledi. “Yerel Yönetimler Reformu” adlı yasayla birlikte belediyelerin birleştirilmediğini, belediyelerin kapatıldığının altını çizen Erhürman, seçimle gelen belediye meclislerinin bile görüşleri alınmadan bu yasanın yapıldığına vurgu yaptı. Sabah saatlerinde yaşanan olaylara da değinen Tufan Erhürman, yasaya karşı çıkıp protesto hakkını kullanmak isteyen belediye işçileri, belediye başkanları ve belde halklarını, Meclis önüne getirmek için yola çıkan minibüse el konulmasını şiddetle kınadı. Bu minibüslerin bunca zamandır sporcuları ve işçileri taşıdığını, birçok amaçla kullanıldığını belirten Erhürman, araçların işletme ve yolcu taşıma izinlerinin nedense bugün kontrol edilmek istendiğine dikkat çekti. Erhürman, söz konusu duruma kimsenin inanmadığına işaret etti. Bu olayın ülke tarihine geçtiğini kaydeden Tufan Erhürman, Geçitkale Karakolu’nda insanların alıkonulduğunu, ve bunun son derece anti demokratik bir yaklaşım olduğunu söyledi.

“KÖYLERE GİTTİĞİNİZDE SİZİ SIÇANLAR KOVALAYACAK”

Yasayla ilgili hataları komitede dile getirdiklerini ancak gayrimeşru hükümet yetkililerinin bu söylemlerine kulak tıkadığını ifade eden Erhürman, “Şimdi de dinlemezseniz bunun sorumluluğu çok ağırdır. Bu seçimlere kadar ve seçimlerden sonra bu memlekette kaos çıktığında bir tek köye giremeyeceksiniz. Sıçanlar yiyecek sizi orada. Dinlemezseniz, mahkemede dinlemek zorunda kalacaksınız. Orada da dinlemezseniz, köylere gittiğinizde göreceksiniz başınıza gelecek olanları” dedi. Memleketin kamu hizmetlerinin yarısının götürüldüğü bir yeri mahvetmek üzere hazırlanan bir metinle karşı karşıya olduklarına dikkat çeken Erhürman, 51/95 sayılı yasadan örnekler verdi. CTP’nin hükümette olduğu dönemde bu yasanın son derece demokratik şekilde düzenlenmiş olduğunu ve adeta bir hukuk mühendisliğiyle taşlar üst üste konularak son derece tutarlı bir yapı ortaya çıkarıldığını anlatan Erhürman, gayri meşru hükümetin ise bu yasanın tam zıttı yönünde hareket ettiğini aktardı.

“BU YASA BELEDİYELERİ BİRLEŞTİRMEYECEK, KAPATACAK!”

Yasada öngörülenin belediyeleri birleştirmek değil kapatmak olduğunu belirten Erhürman, yasa geçtiği anda Gönyeli, Alayköy, Değirmenlik, Akıncılar, Esentepe ve Çatalköy gibi belediyelerin birbiri içinde birleşmeyeceğini, bu belediyelerin kapanacağını vurguladı. Hangi kritere göre Alayköy Belediyesi’nin kapatılmak istendiğini sorgulayan Erhürman, bazı bölgelerde mali duruma, bazı bölgelerde de coğrafi duruma göre hareket edildiğini, bunun da hükümetin işine gelen yön olduğunu kaydetti. Yasanın bir maddesinde “Mevcut belediyeler oluşturulur” ifadesi bulunduğunu ve bunun Türkçe açısından bile son derece vahim bir yazım hatası olduğuna değinen Erhürman, “Bu nasıl bir Türkçedir? Bu hata, Meclis için tam bir utançtır” dedi.

“BELEDİYELERİN SAYISINI TAMAMEN SİYASETEN BELİRLEDİLER”

Söz konusu Yasa Tasarısı’nın komiteye çekilmesi çağrısında bulunan Erhürman, “Ne yaptığınızı ve ne yazdığınızı bilmiyorsunuz” diye konuştu. 1 Eylül günü memlekette belediye kalmayacağının altını çizen Erhürman, Meclis’te bunları konuşmanın utanç vesilesi olduğunu ifade etti. Böyle ‘saçma sapan’ bir şeyin Meclis’ten geçirilmemesi gerektiğini dile getiren Erhürman, personelin aktarımının ne olacağını sordu. Bakanlar Kurulu’ndan gelen Yasa Tasarısı’nı bazı bakanların da ‘şimdi gördük’ dediğini hatırlatan Erhürman, “Yeni oluşturulan belediyenin bütçesi yok, çöp arabası yok. Bunların hiçbirini gören anlayan yok. Alayköy belediyesinin taşınmazını Zorlu Bey mi devredecek yeni Gönyeli’ye?” diye sordu. Yasa Tasarısı’nın, ‘neresinden tutulsa elde kalacağını’ vurgulayan Erhürman, “İçinden çıkılmaz bir şeyle karşı karşıyayız” dedi. Söz konusu Yasa Tasarısı’nın Anayasa’ya aykırı, yanlış, ve uygulanabilir olmadığına dikkat çeken Erhürman, “Tek sorun toplu iş sözleşmesi mi belediye personelinin? Deli saçması işlerle uğraşıyoruz. Belediyelerin sayısını tamamen siyaseten belirlediler” dedi.