Erhürman: Anıları her zaman yolumuzu aydınlatacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kurucu Genel Başkanı Ahmet Mithat Berberoğlu, bugün 21’inci ölüm yıl dönümünde Karaoğlanoğlu’ndaki mezarı başında anıldı. Anma törenine CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, bazı milletvekilleri ve Ahmet Mithat Berberoğlu’nun ailesi katıldı. Anma sırasında konuşma gerçekleştiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ahmet Mithat Berberoğlu ve arkadaşlarını andı ve “Mücadele, onların arzu ettiği gibi, onlara yakışan bir şekilde, bundan sonra da devam edecek. Bizim için anıları her zaman yolumuzu aydınlatacak” ifadelerini kullandı.

ERHÜRMAN: MÜCADELE ONLARA YAKIŞAN ŞEKİLDE DEVAM EDECEK

CTP’nin bu yıl 53’üncü yılına girdiğine dikkat çeken Erhürman, Ahmet Mithat Berberoğlu’nu anarken 53 yıl önceki koşulları hatırlamak gerektiğini vurguladı. Tufan Erhürman, “Bugünküyle kıyaslanamayacak son derece güç koşullarda CTP, onun ve arkadaşlarının çok ciddi özverisiyle ve cesaretiyle kuruldu” ifadelerini kullandı. Ahmet Mithat Berberoğlu ve arkadaşlarının o dönemde verdikleri mücadeleyi bugün anlamanın ve anlatmanın son derece önemli olduğunun altını çizen Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının varoluş ve kurumsallaşma mücadelesinde büyük bir özveriyle çalıştılar. CTP’nin kuruluşunu gerçekleştirmek için çok büyük mücadele verdiler” diye konuştu. “Bugün yaşandığından çok daha ağır tehdit ortamı, şiddet ortamı içerisinde, kendi hayatlarından ve ailelerinin hayatlarından da özveride bulunarak bu mücadeleyi verdiler” diyen Erhürman, mücadelenin devam ettiğini belirtti. Erhürman, “Onların bıraktığı yerden bayrak devralındı, bugünlere kadar getirildi. Mücadele, onların arzu ettiği gibi onlara yakışan bir şekilde, bundan sonra da devam edecek. Bizim için anıları her zaman yolumuzu aydınlatacak” diye ekledi.