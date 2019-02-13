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Erhurman Ankara’da

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Erhurman Ankara’da
Erhurman Ankara’da

BAŞBAKAN ERHÜRMAN ANKARA'DA...

Başbakan Tufan Erhürman Ankara'ya geldi.

Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşecek. 

Erhürman, Yıldırım ile yarın saat 14.30'da TBMM'de, Oktay ile 14 Şubat perşembe saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. 

Başbakan Erhürman'ı Ankara Esenboğa Havaalanında Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Ankara Vali Yardımcı Şaban Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ali Gökşin, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve diğer yetkililer karşıladı. 

Başbakan Erhürman, temasları çerçevesinde yarın Ankara'da yaşayan Kıbrıslı Türklerle de bir araya gelecek. 

Toplantı Grand Ankara Otelde saat 18.00'de yer alacak. 

Erhürman, 14 Şubat perşembe günü de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu Denetçiliği Kurumunun düzenleyeceği "6. Yılında Ombudsmanlığın dünü, bugünü ve yarını" sempozyumuna katılacak. 

Erhürman, TBMM Tören Salonunda saat 10.30'da yer alacak sempozyumunun açılışında konuşma da yapacak. 

Başbakan Tufan Erhürman, temaslarını tamamlamasının ardından 15 Şubat cuma günü KKTC'ye dönecek.

Başbakan Erhürman'a Ankara temaslarında Başbakanlık Müsteşarı Berkan Tokar ile Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven eşlik edecek.

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