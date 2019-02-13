Erhürman Ankara’da

Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşecek.Erhürman, Yıldırım ile bugün saat 14.30’da TBMM’de, Oktay ile 14 Şubat perşembe saat 14.00’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’de bir araya gelecek.
Başbakan Erhürman’ı Ankara Esenboğa Havaalanında Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Ankara Vali Yardımcı Şaban Erdoğan, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve diğer yetkililer karşıladı.
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