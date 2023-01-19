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Erhürman: “Ankara’dan dönülürken yine müjdeler”

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Erhürman: “Ankara’dan dönülürken yine müjdeler”
Erhürman: “Ankara’dan dönülürken yine müjdeler”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye’den KKTC’ye kablo ile elektrik projesini değerlendirdi.

Kabloyla elektrik, enterkonnekte… Bu, üzerinde ayrıntılı olarak çalışılmış bir proje mi, bir niyet beyanı mı? Niyet beyanının ötesinde ise, kaç yılda tamamlanması planlanıyor? Tamamlanana kadar halihazırda doğan açıklarla ilgili sorunların giderilmesi için proje ne?

Alım garantisi koşulları neler? Yatırım ve işletme maliyeti çerçevesinde faturalarda ucuzlama olacak mı?

Türkiye’de bir santralden mi yoksa sistemin tamamından mı sağlanacak bağlantı? Hangi koşulda yenilenebilir enerji kullanımımız nasıl etkilenecek?

KIB-TEK, kurulu gücünü, eksiklerini tamamlayarak koruyacak değil mi? Yoksa?!

Bir niyet beyanıdır diyorsanız yanıtlar için bekleyelim. Ayrıntılı biçimde çalışılmış bir projedir diyorsanız bu soruları yanıtlayın ki bu ülkenin kurumları, uzmanları, siyaseti tavrını doğru veriler üzerinden belirlesin. Bir sözleşme yapılacaksa, doğru dürüst bir sözleşmenin yapılabilmesi için sağlıklı bir tartışma ortamı oluşturulsun.

Altı boş açıklamalarla insanları karşıyız-tarafız ikileminin içine hapsetmeyin! Hiç olmazsa bu ülkenin geleceği açısından son derece önemli olduğu herkesçe kabul edilen enerji meselesini olsun, Türkiye’den bir şey gelmesini isteyenler-istemeyenler gibi abuk sabuk bir tartışma gibi algılatıp bunun üzerinden “siyaset yapmaya” kalkmayın!

Yok, “bu ülkenin kurumlarının, uzmanlarının, insanlarının bunları bilmesine gerek yok, bilseler ne olacak” falan diyorsanız, onu da söyleyin ki yönettiğinizi iddia ettiğiniz bu ülkeyle, bu halkla ilgili kanaatinizi de açık biçimde, bir kez de ağzınızdan duyalım!

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