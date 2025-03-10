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Erhürman Ankara’ya gidiyor

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bir dizi temaslarda bulunmak üzere bugün Ankara’ya gidiyor.
Erhürman Ankara’ya gidiyor

Erhürman, Ankara Kent Konseyi’nin daveti üzerine “Söz Onda” programına katılarak burada bir konuşma yapacak. 
Ziyareti kapsamında, Ankara’da öğrenim gören Kıbrıslı Türk gençleriyle ve bazı gazetecilerle bir araya gelecek. Erhürman ayrıca, Kıbrıs Türk Kültür Derneği’ni ziyaret ederek dernek üyeleriyle buluşacak.

Erhürman’a temaslarında, CTP Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros eşlik edecek. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, temaslarını tamamlamasının ardından 13 Mart Çarşamba günü adaya dönecek.

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