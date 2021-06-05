Erhürman: Arıklı örgütlü kesimleri ötekileştiriyor!

STÖ'ler (hem de STÖ'lerin katıldığı bir toplantıda söyleniyor bu), tüm kamu görevleri statükocu! Genellemenin, ötekileştirmenin, bu halkın örgütlü kesimlerinin tümüne karşı olmanın böylesi... Yargı da unutulmamış tabii!!! Zihniyet bu!!!

İşte açıklama:;

Sn. Arıklı, sivil toplum örgütleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, ülkede statükonun üç bacağı bulunduğunu, bunların da sendikalar, bürokrasi ve sivil toplum örgütleri olduğunu söylemiş. Hatta hızını alamamış, "zaman zaman yargı da statükonun korunmasına yardımcı oluyor" buyurmuş.

İstisnasız, bu ülkedeki tüm sendikalar, tüm STÖ'ler (hem de STÖ'lerin katıldığı bir toplantıda söyleniyor bu), tüm kamu görevleri statükocu! Genellemenin, ötekileştirmenin, bu halkın örgütlü kesimlerinin tümüne karşı olmanın böylesi... Yargı da unutulmamış tabii!!! Zihniyet bu!!!