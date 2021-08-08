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Erhürman: Arıklı, şakayla karışık tehdit savuruyor

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümet içindeki atışmaların şakayla karışık tehdit olduğuna dikkat çekti.
Erhürman: Arıklı, şakayla karışık tehdit savuruyor

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, hükümet içindeki atışmaların şakayla karışık tehdit olduğuna dikkat çekti.

Hükümetin takındığı tavrın son derece yanlış olduğunu vurgulayan Erhürman, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Hükumet içindeki atışmalar “şakalı tehdit” boyutuna ulaştı. Sn. Arıklı, “başta Maliye Bakanlığı olmak üzere, borcunu ödemeyen tüm Kamu kuruluşlarının elektriğinin kesilmesi için Pazartesi talimat veriyorum” diye açıklama yaptı ve açıklamanın sonuna da “gülücük emojisi” yerleştirdi…

Belli ki hükumetin “evlere şenlik” halleri bakanları eğlendiriyor! Keşke içinde bulunduğumuz durum halkımız için de bu kadar “eğlenceli” olsaydı!!!”

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