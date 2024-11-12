Erhürman: “Arıklı’nın Davetini Aldık, Gereğini Yapmasını Bekliyoruz”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümet ortağı Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın muhalefete “Milletvekilliğinden istifa edip, diğer partileri erken seçime zorlayalım” çağrısına sert tepki gösterdi.

Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, böyle bir çağrının hükümetin kendi içindeki çatlakları ve uyumsuzlukları ortaya koyduğunu savundu.

Erhürman, açıklamasında şu soruları sordu: “Dünyanın herhangi bir yerinde hükümet ortağı bir parti, ana muhalefete, ‘Gelin birlikte milletvekilliğinden istifa edelim, diğer partileri erken seçime zorlayalım’ çağrısını neden yapar? Bu, hükümet ortağının mevcut hükümetten ve genel gidişattan memnuniyetsiz olduğunu ve aslında erken seçim istediğini açıkça göstermiyor mu? Eğer böyle bir isteği varsa neden hâlâ hükümette kalıyor?”

CTP lideri, Arıklı’nın yaptığı bu çağrının çelişkili bir tutum olduğunu belirterek, Arıklı'nın “her fırsatta hükümetten çekilme tehdidini savurduğunu” vurguladı. Erhürman’a göre, ülke ve halkın yararına olduğuna inanan bir hükümet ortağı, hükümetten ayrılma tehdidinde bulunmaz. Erhürman, ayrıca “Arıklı’nın partisi bugün hükümetten ayrılsa, Meclis'te yeni bir hükümet kurulması gerekeceğini” ifade ederek, “29 milletvekili ile bir Meclis Başkanı seçemeyen yapının, 27 milletvekili ile güvenoyu alıp alamayacağı” konusunda toplumun bir değerlendirme yapması gerektiğini belirtti.

Erhürman, Arıklı’nın davetini aldıklarını ve bu sözün eyleme dönüşmesinin hükümetten çekilmesiyle mümkün olacağını dile getirerek, “Sn. Arıklı, 'söz ağızdan çıkar' demişti. Nezaketinin ve samimiyetinin devam edeceğinden ve sözlerinin gereğini yerine getireceğinden eminiz. Bekliyoruz…” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

Bu açıklama, hükümet içinde yaşanan gerilimlerin ve siyasi tutarsızlıkların kamuoyuna yansıması olarak değerlendirilirken, muhalefet partileri erken seçim ihtimali üzerine görüşlerini derinleştiriyor.

Arıklı'nın bu çağrısının nasıl bir yankı bulacağı ve hükümetin geleceğini nasıl etkileyeceği ise önümüzdeki günlerde netleşecek.