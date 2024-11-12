  • BIST 9236.23
  • Altın 2947.706
  • Dolar 34.3538
  • Euro 36.7108
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAKTAMS Başkanı Bengihan’dan BRTK’da grev uyarısı

Erhürman: “Arıklı’nın Davetini Aldık, Gereğini Yapmasını Bekliyoruz”

» »
Erhürman’dan Erken Seçim Mesajı ve Eleştiriler: “Arıklı’nın Davetini Aldık, Gereğini Yapmasını Bekliyoruz”
Erhürman: “Arıklı’nın Davetini Aldık, Gereğini Yapmasını Bekliyoruz”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümet ortağı Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın muhalefete “Milletvekilliğinden istifa edip, diğer partileri erken seçime zorlayalım” çağrısına sert tepki gösterdi.

Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, böyle bir çağrının hükümetin kendi içindeki çatlakları ve uyumsuzlukları ortaya koyduğunu savundu.

Erhürman, açıklamasında şu soruları sordu: “Dünyanın herhangi bir yerinde hükümet ortağı bir parti, ana muhalefete, ‘Gelin birlikte milletvekilliğinden istifa edelim, diğer partileri erken seçime zorlayalım’ çağrısını neden yapar? Bu, hükümet ortağının mevcut hükümetten ve genel gidişattan memnuniyetsiz olduğunu ve aslında erken seçim istediğini açıkça göstermiyor mu? Eğer böyle bir isteği varsa neden hâlâ hükümette kalıyor?”

CTP lideri, Arıklı’nın yaptığı bu çağrının çelişkili bir tutum olduğunu belirterek, Arıklı'nın “her fırsatta hükümetten çekilme tehdidini savurduğunu” vurguladı. Erhürman’a göre, ülke ve halkın yararına olduğuna inanan bir hükümet ortağı, hükümetten ayrılma tehdidinde bulunmaz. Erhürman, ayrıca “Arıklı’nın partisi bugün hükümetten ayrılsa, Meclis'te yeni bir hükümet kurulması gerekeceğini” ifade ederek, “29 milletvekili ile bir Meclis Başkanı seçemeyen yapının, 27 milletvekili ile güvenoyu alıp alamayacağı” konusunda toplumun bir değerlendirme yapması gerektiğini belirtti.

Erhürman, Arıklı’nın davetini aldıklarını ve bu sözün eyleme dönüşmesinin hükümetten çekilmesiyle mümkün olacağını dile getirerek, “Sn. Arıklı, 'söz ağızdan çıkar' demişti. Nezaketinin ve samimiyetinin devam edeceğinden ve sözlerinin gereğini yerine getireceğinden eminiz. Bekliyoruz…” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

Bu açıklama, hükümet içinde yaşanan gerilimlerin ve siyasi tutarsızlıkların kamuoyuna yansıması olarak değerlendirilirken, muhalefet partileri erken seçim ihtimali üzerine görüşlerini derinleştiriyor.

Arıklı'nın bu çağrısının nasıl bir yankı bulacağı ve hükümetin geleceğini nasıl etkileyeceği ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman’dan Hükümete “Koltuk Kavgası” Eleştirisi12 Kasım 2024 Salı 14:39
  • Hristodulidis ve Fidan bu hafta ikinci kez görüştü12 Kasım 2024 Salı 13:36
  • Zemyem Bozkurt’un ölüm sebebi "kalp yetmezliği"12 Kasım 2024 Salı 13:35
  • CTP Milletvekili Doğuş Derya’ya sosyal medyada linç kampanyası12 Kasım 2024 Salı 13:25
  • KTAMS Başkanı Bengihan’dan BRTK’da grev uyarısı12 Kasım 2024 Salı 13:13
  • En fazla yağış nerede kaydedildi?12 Kasım 2024 Salı 13:12
  • AKEL, Hristodulidis’in ülkeyi ABD ve NATO üssüne çevirdiğini savundu, tepki gösterdi12 Kasım 2024 Salı 13:10
  • Doğuş Derya: Arbede çıkacak kalk dedim; 'kalkmam' dedi, su fırlattım12 Kasım 2024 Salı 13:08
  • KOOP'ta neler oluyor? " Koop-Süt siyaset eliyle üretimden düşürülmeye çalışıldı"12 Kasım 2024 Salı 13:06
  • Akansoy: Meclis Başkanı en az 26 oyla seçilmelidir11 Kasım 2024 Pazartesi 21:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti