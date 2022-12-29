Erhürman: Asgari ücret artacak ama gerçek hayat pahalılığını yine karşılamayacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi ( CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na işaret etti.

CTP Genel Başkanı Erhürman, “Asgari ücret masası kuruldu. O masanın etrafındaki herkes biliyor ki... Asgari ücret artacak ama gerçek hayat pahalılığını yine karşılamayacak. Asgari ücreti ödemekte güçlük çeken bazı (özellikle küçük) işletmeler ya batacak, ya işçi durduracak, ya kayıt dışına düşecek ya da "part time" gibi uygulamalara zorlanacak, asgari ücret artınca bazı işletmeler artan personel giderlerini karşılamak için zam yapacak, bu da hayat pahalılığını daha da artıracak. Asgari ücret arttıkça özel sektörde asgari ücretin üzerinde alan çalışan sayısı azalacak ve/veya aldıkları ücretle asgari ücret arasındaki makas daralacak” dedi.

Erhürman, “Aylardır, gerçek bir planlamayla gerçek hayat pahalılığını karşılayacak bir asgari ücret; gerçekten ödeyemeyecek durumda olanlara istihdamı koruyucu ve kayıt dışılığı önleyici destek; özellikle yeni, genç ve kadın girişimcilere ayakta durma desteği; giderleri/gelirleri dövize endeksleme ve yerel işgücünü destekleme vb. diyoruz ama nafile!” açıklamasını yaptı.

Olması gerekenin gerçek hayat pahalılığı kadar artış verilmesi olduğunu dile getiren Erhürman, “Ama "hükumet", bu koşullarda, bu kafayla, yoksullaşmaya, işsizleşmeye, yabancılaşmaya ve alım gücünün her gün daha da düşmesine yol açmaktan başka işe yaramayacak!” ifadelerini kullandı.