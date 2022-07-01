Erhürman: Asgari ücretliyi ve istihdamı korumak şart

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, asgari ücretliyi ve istihdamı korumanın şart olduğuna dikkat çekti. Erhürman, beraberindeki milletvekilleriyle birlikte Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı (KTSO) ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Ülkenin ekonomik ve demokratik fukaralaşma sürecinden geçtiğini belirten Erhürman, sendikalara, sivil toplum örgütlerine, meslek örgütlerine ve ekonomik örgütlere yaptıkları ziyaretlere devam edeceklerini ifade etti. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, üretimi korumanın önemine de vurgu yaptı.



“EK BÜTÇEDE BİR ŞEYLER GİZLENİYOR”



Gayri meşru hükümet tarafından açıklanan ek bütçeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tufan Erhürman, yönetmeme ya da bilerek bir şeyleri saklama tavrıyla karşı karşıya olduklarını söyledi. Mahalli gelirler kısmında ilk 5 ayda 5 milyar TL toplandığını hatırlatan Erhürman, “5 milyar TL mahalli gelir toplandıysa, 12 ayda da 12 milyar mahalli gelir toplayacağınızı öngörebilirsiniz” dedi. Enflasyonun yükselmesiyle birlikte Maliye’nin gelirlerinin de yükseldiğini vurgulayan Erhürman, “Normalde ek bütçede, 7 milyar 130 milyon TL öngörülen mahalli gelir yıl için, 1 milyar 790 milyon TL artış öngörüsüyle ek bütçeye yansıdı. Yani toplam 9 milyar civarı oluyor. Bu da 3 milyar 200 milyon TL’yi ek bütçede görünmez kılmıştır” diye konuştu. Erhürman bu paranın, belediyeler, hayvancı, çiftçi veya istihdamı korumak için kullanılabileceğini belirtti.



“MALİYENİN İSTİHDAMI KORUYACAK DESTEĞİ YAPMASI ŞART”



Asgari ücretin hayat pahalılığı oranında yükselmesi gerektiğinin altını çizen Erhürman, asgari ücretlinin yaşam seviyesinin ve alım gücünün korunmasının başka yolunun olmadığını belirtti. Erhürman, “Ama bu durumda da küçük esnaf ve işletmelerin istihdamı korumasının son derece zor olacağı çok açık” diye konuştu. Erhürman, söz konusu durumun, işsizlik, kayıt dışılık veya yarı zamanlı çalıştırma gibi asla istenmeyen sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. Erhürman, bunun önlenmesi için, planlı ve ihtiyaçlı alanlara yönelik doğru ve adil devlet desteğine ihtiyaç olduğunu ifade etti. Asgari ücretliyi ve istihdamı korumanın şart olduğuna dikkat çeken Erhürman, enflasyonun bu kadar yükselmesinin en büyük sebebinin TL’deki değer kaybı olduğunu dile getirdi. Zaruri tüketim maddelerinde, maliyenin gelirlerinden vazgeçmesi veya destek sağlaması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, çocuğuna bez/süt almakta zorlanan insanlar olduğunu vurguladı. Hellim ihraç edilecek diye herkesin sevindiğini aktaran Erhürman, buna karşın aylık süt miktarının giderek düştüğünü, küçükbaş hayvan sayısının artması gerekirken azaldığını ifade etti. Erhürman, bir süre sonra Kıbrıslı Türk üreticilerin, süt ithalatçısı konumuna düşebileceğini ve bundan sanayicinin de olumsuz etkileneceğini dile getirdi.



KAMACIOĞLU: HER ŞEYE RAĞMEN ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ



Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu yaptığı konuşmada, her şeye rağmen pozitif bakış açılarını sürdüreceklerini ve üretmeye devam edeceklerini söyledi. Oda olarak çoğu şeyin farkında olduklarını kaydeden Kamacıoğlu, ülkenin ve dünyanın çok zor dönemlerden geçtiğini kaydetti. Kamacıoğlu, Kıbrıslı Türklerin çok daha zor bir süreçten geçtiğini vurguladı. Bir yandan Avrupa, diğer yandan Türkiye’nin baskı uyguladığını belirten Kamacıoğlu, Kıbrıslı Türklerin arada adeta ‘tost’ olduğunu dile getirdi. Bunları değiştirmek için maksimum gayret gösterdiklerinin altını çizen Kamacıoğlu, “Her şeye rağmen üretmeye vesatmaya devam edeceğiz. Bunun için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi. Kamacıoğlu, bundan sonraki sürecin Kıbrıslı Türkler açısından daha iyi geçmesi temennisinde bulundu.



CTP HEYETİ İŞAD’I ZİYARET ETTİ



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekillerinden oluşan bir heyet, dün İş İnsanları Derneği’ni (İŞAD) ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede CTP adına Lefke milletvekili Salahi Şahiner, Girne milletvekili Ceyhun Birinci ve Mağusa milletvekili Teberrüken Uluçay yer aldı. Heyetler, ülkenin içinden geçtiği ekonomik kriz ortamında, toplumun varlığını koruması için hayata geçirilebilecek önerileri ele aldı.