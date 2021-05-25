Erhürman: Atilla Peker'in kan donduran ifadesinden sonra Sn. Saner şin ciddiyetinin farkına varacak mı?

İşte açıklama;
Atilla Peker'in kan donduran ifadesinden sonra Sn. Saner "kapanmış bir olay" diyerek, "harekete geçilsin" çağrısı yapan muhalefete "ayar verme" çabasına devam edecek mi, yoksa işin ciddiyetinin farkına varacak mı?
İşte açıklama;
Atilla Peker'in kan donduran ifadesinden sonra Sn. Saner "kapanmış bir olay" diyerek, "harekete geçilsin" çağrısı yapan muhalefete "ayar verme" çabasına devam edecek mi, yoksa işin ciddiyetinin farkına varacak mı?
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