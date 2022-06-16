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Erhürman: Aynı jeneratörlerin müjdesini 3’üncü kez veriyorlar

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“Ciddiyetsizlik ve sorumsuzluk” 
Erhürman: Aynı jeneratörlerin müjdesini 3’üncü kez veriyorlar

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Maliye Bakanı Sunat Atun’un müjde olarak Türkiye’den gelecek 2 adet jeneratör geleceği ile ilgili açıklamasını işaret ederek, aynı müjdenin biri 2020 yılı Kasım ayında, diğeri de 2021 yılı Kasın ayında verildiğini söyledi.

  Konuyla ilk müjdenin 2020 yılı Kasım ayında verildiğini belirten Erhürman, “aylardır ‘üretim yetersizliğinden’ kaynaklı elektrik kesintileri yaşanıyor memlekette. Ve bu arada aynı müjde üçüncü kez veriliyor. Ciddiyetsizliğin ve sorumsuzluğun belgelenmiş hali!” dedi.  

 

“Ciddiyetsizlik ve sorumsuzluk” 

İşte Erhürman’ın ilgili paylaşımının tam metni: 

“Sn. Sunat Atun bugün Türkiye'den gelecek iki adet 25 mw'lık jeneratörün müjdesini verdi. 21 Kasım 2021 tarihli gazetelerde yine Sn. Atun'un aynı iki jeneratörle ilgili müjdesi vardı. Dahası 16 Kasım 2020 tarihli gazetelerde de aynı konuda aynı müjde yer almıştı.  Aylardır "üretim yetersizliği"nden kaynaklı elektrik kesintileri yaşanıyor memlekette. Ve bu arada aynı müjde üçüncü kez veriliyor. Ciddiyetsizliğin ve sorumsuzluğun belgelenmiş hali!” 

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