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Erhürman: “Bağlıköy, ülkemizin en gülen yüzlerinden biri”

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Erhürman: “Bağlıköy, ülkemizin en gülen yüzlerinden biri”
Başbakan Tufan Erhürman, Bağlıköy’ün ülkenin ”en gülen yüzlerinden biri”  ve ülke insanının isteyip de çalışınca neler yapabileceğini gösteren bir laboratuar olduğunu söyledi.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Erhürman, Bağlıköy 5. Eko Gün etkinliğinin açılışını yaptı. 
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile bazı bakan ve milletvekillerinin de katıldığı etkinlikte konuşan Başbakan Erhürman, “Bağlıköy, ülkemizin en gülen yüzlerinden biri. Bağlıköy’e gelince ‘ne güzel ülkemiz var’ duygusunu hissediyorsunuz. Ama ülkenin her tarafında aynı şeyi hissedebildiğimizi söylemek mümkün değil” dedi. 

Bağlıköy’ün, istenir ve çok çalışılırsa, bir mekanda Kıbrıslı Türklerin neler yapabileceğini gösteren bir laboratuvar olduğunu kaydeden Başbakan Erhürman, anahtarın Kıbrıslı Türkler’in elinde olduğunu kaydetti.

Erhürman,  “Umarım, bu laboratuarı bütün ülkenin gerçekliği haline, burada olanları bütün ülkede olanlar haline çevirecek başarıyı hep birlikte göstereceğiz ve bize makus talih diye dayatılmaya çalışılan şeyi hep birlikte değiştireceğiz; bütün ülke Bağlıköy kadar güzel, Bağlıköy kadar renkli, Bağlıköy kadar keyifli olacak. Hiç unutmayalım, anahtar Kıbrıslı Türklerin elindedir. Nasılki buradaki insanlar inandı ve yaptı, biz de hep birlikte inanıp yapacağız” şeklinde konuştu.

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