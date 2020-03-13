Erhürman: Bakanlar Kurulu'nun sokağa çıkma yasağı ilan etme yetkisi var

İşte o açıklama;
Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'ndan olağanüstü hal ilan kararı çıkmadı. Ancak Anayasa'nın 22'nci maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi gereken Fasıl 156'dan hareketle Bakanlar Kurulu'nun sokağa çıkmayı sınırlama yetkisi var.
Olağanüstü hal ilan kararı yeniden değerlendirilinceye kadar, Bakanlar Kurulu'nun bu yetkisini kullanması, sürdürülmesi gereken acil hizmetler net bir biçimde belirlenmek kaydıyla gerekli kararı daha fazla geç kalmadan hemen üretmesi gerekiyor.
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