Erhürman: Bakanlıklar arasındaki çekişme medyaya yansıdı

Çocuklarımızın eğitimde bu kadar sıkıntı içinde olduğu bir dönemde bunları mı çekeceğiz?

İşte Erhürman'ın açıklaması;

Sayın Eğitim Bakanı, verdiği demeçte, altı aydır Bayındırlık Bakanlığı'ndan okullar için fiber optik altyapılarının tamamlanmasını istediğini, bahanelerle zaman çalındığını, Eğitim Bakanlığı'nın önüne engeller çıkarıldığını söylüyor.

Bakanlıklar arasındaki çekişmelerin bu biçimde basın önünde laf dalaşına dönüştüğü kaçıncı örnek bu!? Sonra da "hükumet yok hükmünde" dediğimizde kızıyor birileri. Çocuklarımızın eğitimde bu kadar sıkıntı içinde olduğu bir dönemde bunları mı çekeceğiz?