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Erhürman bakın yaklaşık 1 yıl önce ne demişti...

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Erhürman bakın yaklaşık 1 yıl önce ne demişti...
Erhürman bakın yaklaşık 1 yıl önce ne demişti...

Dün elektriğe yapılan %14'lük zammı "geçen hükümet 2 yıl boyunca zam yapmadığı için yapmak zorunda kaldık" diyerek açıklamaya çalışan Erhürman bakın yaklaşık 1 yıl önce ne demişti...

"UBP-DP Azınlık Hükümetinin 9 aydır görevde bulunduğunu ifade eden Erhürman, hükümetin zam yapmadığı bir şey kalmadığını söyledi. Tüp gaza, harçlara, arpaya, GSM ücretlerine, internete, elektriğe ve benzine zam yapıldığını aktaran Erhürman, “Bu zamları yaparken dövizdeki yükselişin arkasına sığınıyorlar. Döviz yükseldiğinde hükümet bunu her şeye yansıtacaksa hükümete ne gerek var? Oraya bir muhasebeci koyalım dövize bakarak her şeye zam yapsın. Bu kadar zammı biz yapsaydık yer yerinden oynardı. İktidara geliyoruz CTP’yi eleştiriyorlar, muhalefete düşüyoruz yine CTP’yi eleştiriyorlar. Bu propaganda çarkını kırmamız lazım. Halkı daha fazla kandırmalarına müsaade edemeyiz” dedi."

 

6 Şubat 2017 İskele

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