Erhürman: Başarısızlığımızın iki sebebi var

"Tüm bu sebepler yetkili organlarımızda değerlendirilip, bununla ilgili rapor hazırlanacak"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, seçimde bekledikleri başarıyı yakalayamamalarının nedenleriyle ilgili görüşmelerini paylaştı.

Erhürman şöyle konuştu:

"Birincisi politika, kadro ve ilkelerimizi seçmene anlatma konusunda yeterli olamamışızdır, ikincisi demek ki Cumhuriyetçi Türk Partisi geçmişten bugüne seçmene yeterli güven verememiştir, bu durum seçmenin CTP'ye ve belki bana da güven duymamasıdır. Belli ki yıllar içinde CTP'ye duyulan güvende bir aşınma var.

Öte yandan seçim gezilerimizde halkın Cumhuriyetçi Türk Partili arkadaşlara, "bu kadar zaman neredeydiniz" sözünü söylediğini çok duydum. Ben bunu üzerime alınmadım çünkü ben 2013'ten beri sokaktayım. Ancak demek ki bazı arkadaşlar yeterince halkla buluşamadı. Halkın içerisinde olma, seçime hazırlanma sadece 2 ayda olacak bir şey değil" dedi.

Erhürman, "Tüm bu sebepler yetkili organlarımızda değerlendirilip, bununla ilgili rapor hazırlanacak" dedi.

(adahaber)