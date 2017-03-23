Erhürman: “başarmak için önce inanmak gerekir”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yeni dönem politikalarını belirlemek üzere bölgelere başlattığı ziyaretlere dün Lefkoşa köylerinde devam etti.

CTP'den yapılan açıklamaya göre, ziyaretlere Değirmenlik Gündüz Bakım Evi’nden başlayan Erhürman ve ekibi, 60 yaş üstü yurttaşların oluşturduğu “5. Mevsim” adlı koronun çalışmalarına da eşlik etti. Birlikte “Münisem” şarkısının söylendiği ziyarette, kadınların ürettikleri el işlemeleri de sergilendi. Burada kısa bir konuşma yapan Erhürman, “Sizin burada el ele, gönül gönüle yaptıklarınız, birlikte ürettikleriniz ve mutluluğunuz bizi de çok mutlu etti.

Sizlerle gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki birliktesiniz, iyi ki mutlusunuz ve iyi ki üretiyorsunuz. Sizin bu yaşama ve üretme sevincinizin bütün ülkeye yayılması için çalışacağız” dedi.

CTP’li heyet, bunun ardından sırasıyla Meriç Süt Ürünleri fabrikasını, ELA Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni, Veli’s Ticaret’in fabrikalarını ve Gülgün Süt Mamülleri’nin üretim tesislerini ziyaret ederek bilgi aldı.

ERHÜRMAN: “BAŞARMAK İÇİN ÖNCE İNANMAK GEREKİR”

“Üretim tesislerini gezip gördükçe, ‘bu ülkeden bir şey olmaz, bizden bir şey olmaz, biz bir şey yapamayız’ diyenlere daha da kızıyorum” diyen Erhürman, yerli girişimcilerin ve emekçilerin yaratıcılıklarını ve çabalarını gördükçe, bu ülkede yapılabilecek çok şeyin olduğuna ve ele ele verilirse, dayanışma içinde olunursa, üretim doğru planlanırsa daha pek çok güzel işin yapılabileceğine olan inancının daha da arttığını söyledi.

Başarmak için önce inanmak gerektiğini vurgulayan Erhürman, “Uzun zamandır ülkeyi köy köy geziyorum. İnsanımızın ürettiklerini görüyorum, inceliyorum. Üreticilerimizin sorunlarını dinleyip onlara nasıl yardımcı olabileceğimizi konuşuyoruz. Çok yakında daha somut projelerle yeniden üreticilerle bir araya geleceğiz. Bu ülkedeki potansiyeli küçümseyenlere cevabı güçlerimizi birleştirdiğimiz gün vereceğiz. Memleket için yeni bir sistemi ilmik ilmik öreceğiz. Lafla değil icraatla yapacağız bunu” dedi.

“DEVLET YERLİ ÜRETİCİYE DESTEK OLMALI”

Erhürman ve ekibi, ikinci durak olarak Meriç Süt Ürünleri fabrikasını gezdi, sahibi Candan Avunduk’tan üretim ve ihracat konularında bilgi aldı.

Tüm Kıbrıs’ın en büyük ve en kapsamlı özel eğitim merkezi unvanına sahip olan Ela Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni de ziyaret eden CTP’li heyet, merkezin sahipleri anne-kız Serap ve Deray Derimler ile buluşarak bilgi aldı. Burada gördüklerine hayran kaldığını belirten CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkede böyle bir merkezin varlığından herkesin haberi olması gerektiğini, özel çocukların yaşamlarının eğitimle iyileştirebileceğini belirtti.

FABRİKADA YEŞİL HAT HAZIRLIĞI...

Veli’s Ticaret Ltd’nin üretim fabrikalarını da gezen CTP’li heyet, ürettiklerini Yeşil Hat üzerinden güneye satma hazırlığı içinde olan şirket direktörlerinden bilgi aldı.