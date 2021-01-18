Erhürman: “Başbakan yetki tecavüzcüsü”

Tufan Erhürman, dün yaşanan "pandemide tedbirlerin alınması ve açıklanması" hakkında yaşanan kaosu değerlendirdi ve Başbakanın "ağır yetki tecavüzü" içinde olduğunu söyledi.

Erhürman konuşmasında “Revizyon yapılacaksa bu kararı alanlar yapar. kararı alan komitenin kendisi… Revizyonu da üst komite yapar. Önerilerle kararları beraber yazıp gece yarısı açıklıyorsunuz Revizyonu yapan kişi kararı alan kişi değil… Pazar günü boyunca bir çuval inciri defalarca defalarca mahvettiniz… Komitenin kararını bir tek şahıs revize edecekse o komiteye gerek yok ki… Bu ağır yetki tecavüzüdür…” dedi.