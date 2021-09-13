Erhürman : Başbakanlık Hayıflanma Makamı Olmuş!

İşte açıklama;

"Nüfusunun % 50'sinin aşılandığını gören bir başbakan olarak üzülüyorum"... "Çok üzüldüm ama ülkeye tankerlerle fuel oil getirmek zorunda kaldık"... Sn. Saner ikisini de bugün söyledi... Belli ki başbakanlık artık icraat değil, hayıflanma makamı!!!